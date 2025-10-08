Yankees reaccionan y evitan la barrida; Mariners derrotan a Tigers para aventajar serie 2-1

NUEVA YORK .– ¿Quién dijo que Aaron Judge no es capaz de conectar batazos colosales en la postemporada?

Judge despachó un jonrón de tres carreras para empatar el juego en una noche memorable y los New York Yankees evitaron ser barridos al revertir un déficit de cinco anotaciones para doblegar el martes 9-6 a los Toronto Blue Jays en el tercer duelo de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Jazz Chisholm Jr. sacudió un jonrón en el quinto inning, batazo que permitió darle la vuelta a la pizarra en el Yankee Stadium. New York capitalizó dos costosos errores de Toronto para acercarse 2-1 en la serie al mejor de cinco partidos.

“Necesitamos ganar otro más mañana. Vamos a disfrutar este juego por unos 10 minutos y alistarnos para mañana”, declaró Aaron Boone, el mánager de los Yankees.

Fue la mayor remontada de los Yankees en un juego de vida o muerte, e igualó la segunda más grande en cualquier encuentro de postemporada.

¿Que Judge no produce en la postemporada?

El astro de los Yankees silenció tales reproches de manera enfática: se fue de 4-3 con un boleto intencional, además de anotar tres carreras. Hizo de todo con el bate, el guante y hasta sus piernas en los senderos.

Con 33 años de edad y al umbral de obtener su tercer galardón al Jugador Más Valioso de la Americana, Judge siempre ha estado en la mira por su rendimiento cuando se juega en octubre. Durante su carrera, el OPS del jardinero ha estado 250 puntos por debajo del compilado en la postemporada con respecto al de la campaña regular.

Pero se ha prendido en esta serie, con siete hits en 11 turnos ante Toronto para un promedio de .636 con cinco remolcadas y tres boletos.

“Estoy feliz por él. Redondeó un juego increíble, fíjense en lo que hizo también a la defensa”, destacó Boone. “Fue una actuación de ‘MVP’.

“Más allá de todo lo que se diga, nunca me inquieto por Aaron y su mentalidad, incluso con todo ese ruido”, añadió.

Con los Blue Jays al frente 6-3 en el cuarto acto, Judge se presentó al plato frente al relevista Louis Varland con un out y dos corredores en circulación. Varland se montó arriba 0-2 en la cuenta y procedió a lanzar una recta ceñida de 99,7 mph que Judge conectó por la raya del jardín izquierdo. La pelota se estrelló contra el poste de foul y Judge arrojó su bate al emprender el recorrido por las bases.

“Nunca había conectado una directo al poste de foul”, dijo Judge, quien durante la noche escuchó cánticos de ‘MVP’. “Supongo que un par de fantasmas se encargaron de mantenerla adentro».

Según el Statcast de MLB, el jonrón de Judge fue el primero contra un pitcheo de 99 mph o más y ceñido 1,2 pies del centro de la zona de strike desde que se empezó a llevar el rastreo de los lanzamientos en 2008.

“Antes se me abucheaba por hacer swings fuera de la zona, pero ahora me están elogiando”, dijo Judge. “No le doy importancias a los número o dónde estaba localizada tal cosa. Procuro hacer un buen swing a un buen pitcheo, y ese me pareció bueno”.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacudió un jonrón de dos carreras en el primer episodio por los Blue Jays, que desperdiciaron una gran oportunidad para barrer la serie al dilapidar una ventaja de 6-1 a la altura del tercer acto. Toronto intenta entreverarse en su primera Serie de Campeonato de la Americana desde 2016.

Carlos Rodón, el abridor de New York, toleró seis carreras y seis hits al durar apenas dos entradas y un tercio. Pero cinco relevistas de los Yankees se combinaron para cubrir seis entradas y dos tercios en blanco. Tim Hill sacó cuatro outs para acreditarse la victoria y David Bednar trabajó a la perfección para su segundo salvamento en los playoffs.

New York quedó 3-0 en juegos de eliminación en esta postemporada. Vencieron a los Boston Red Sox tras perder el primer duelo de su serie de comodines al mejor de tres.

Dobles consecutivos de Trent Grisham y Judge para comenzar el tercer inning encendieron la mecha de la remontada de New York. Más adelante en ese episodio, Judge se mantuvo en una persecución entre la tercera base y el plato, dando tiempo para que Cody Bellinger llegara a tercera. Fue algo fundamental, ya que Bellinger anotó mediante un elevado de sacrificio de Giancarlo Stanton contra Shane Bieber, el abridor de Toronto que no pudo lanzar más de dos innings y dos tercios.

Giancarlo Stanton también aportó un sencillo remolcador en el primer inning luego que Isiah Kiner-Falefa, el segunda base de los Blue Jays, cometió un error de fildeo contra su antiguo equipo.

En la cuarta entrada, el tercera base Addison Barger dejó caer un elevado de Austin Wells para un error con un out que resultó costoso. Grisham recibió la base por bolas y Varland fue llamado del bullpen para enfrentar a Judge, quien despachó el jonrón que igualó la pizarra.

“Son cosas que se magnifican en este momento del año”, señaló John Schneider, el mánager de Toronto. “Hay que ser prolijo con la pelota. ¿Es frustrante? Lo es, pero hay que olvidarse y estar listos para mañana. Los errores son parte del juego. Pero hay que voltear la página”.

A la defensa, Judge se lució con una atrapada en zambullida en el jardín derecho, con un corredor en segunda en la quinta.

Chisholm Jr. le dio a los Yankees su primera ventaja de la serie con un jonrón solitario contra Varland en la parte baja.

El dominicano Amed Rosario conectó un doble y anotó con un sencillo de Wells con dos outs para el 8-6. Ben Rice agregó un elevado de sacrificio en la sexta que remolcó a Judge, quien había recibido un boleto intencional con un out y nadie en base.

En busca de estirar la serie a un quinto y decisivo encuentro, el novato derecho Cam Schlittler abrirá por New York este miércoles. Todo indica que Toronto apelará a su bullpen.

Mariners derrotan a Tigers para aventajar serie 2-1

DETROIT.– Cal Raleigh descargó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y J.P. Crawford añadieron cuadrangulares en solitario y los Seattle Mariners vencieron el martes 8-4 a los Detroit Tigers para tomar una ventaja 2-1 en su Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Mariners están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar será el miércoles por la tarde en el cuarto encuentro en el Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad les espera el viernes de regreso en Seattle para un decisivo quinto duelo.

“Los Seattle Mariners merecen estar donde estamos ahora”, afirmó el venezolano Suárez.

El manager de Detroit, A.J. Hinch, dijo que no se debe descartar a su equipo después de que mostró determinación tras un colapso histórico en la temporada regular y se recuperó para eliminar a Cleveland Guardians en la serie de comodines y luego ganó el primer partido contra Seattle.

“Hemos tenido que jugar más y más juegos con la espalda contra la pared. Sé que nuestros muchachos estarán listos”, afirmó Hinch.

Logan Gilbert, el abridor de Seattle, permitió una carrera al espaciar cuatro hits –con siete ponches y sin bases por bolas– al cubrir seis innings.

“No puedo decir lo suficiente sobre lo que hizo Logan. Fue una actuación increíble. Tenía todo funcionando”, resaltó Dan Wilson, el piloto de los Marineros.

Raleigh, el líder de las mayores con 60 jonrones durante la temporada regular, conectó un jonrón de dos carreras de 391 pies al jardín izquierdo-central en la novena para el 8-1 en la pizarra

Apagados al bate, los Tigers fueron limitados a cuatro hits y una carrera en ocho entradas antes de generar repentinamente algo de ofensiva en la novena contra Caleb Ferguson, quien permitió tres carreras tres hits y una base por bolas sin lograr un out.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras y Andy Ibáñez siguió con un sencillo impulsor.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz entró con uno en base y sin outs y acabó con las esperanzas de remontada de Detroit con un elevado y un doble play para terminar el juego.

Jack Flaherty, de Detroit, duró solo tres innings y un tercio, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) en cuatro hits y tres bases por bolas.

Seattle anotó dos carreras en la tercera después de comenzar el episodio con tres hits y una base por bolas.

El dominicano Víctor Robles abrió con un doble y anotó por un error, que se le acreditó al jardinero izquierdo Riley Greene por un lanzamiento errante que podría haber sido atrapado en un rebote por el receptor Dillon Dingler. El sencillo impulsor de Randy Arozarena puso arriba 2-0 a los Mariners.

Suárez conectó un batazo de 422 pies hacia el jardín izquierdo en la cuarta para el 3-0. El sencillo impulsor de Raleigh con dos outs en la entrada le dio a Seattle una ventaja de cuatro carreras.

Los Tigers esperaban que su primer juego en casa en más de dos semanas los hiciera sentir más cómodos en el plato, pero no fue así y perdieron un octavo consecutivo en el Comerica Park.

Detroit finalmente anotó en la quinta mediante una jugada de selección de Kerry Carpenter.

El jonrón de Crawford en la sexta restauró la ventaja de cuatro carreras de Seattle.

Los Tigers permitieron que los Mariners anotaran una segunda carrera sucia en la octava entrada después de que Carpenter dejara caer un elevado de Robles en el jardín derecho, permitiendo que Luke Raley avanzara a tercera y anotara con el elevado de sacrificio de Crawford.

“Un poco de descontrol en todos los aspectos”, resumió Hinch.

Para el cuarto juego, el derecho Casey Mize abrirá por Detroit contra el también derecho Bryce Miller por Seattle.

