Condenan a Elizabeth Silverio a cinco años de prisión por usurpación de funciones en salud

Santo Domingo.– La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este martes a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio Silien, acusada de ejercer ilegalmente funciones médicas a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

La sentencia establece que Silverio deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y pagar una indemnización de dos millones de pesos a favor de las víctimas.

El Ministerio Público había solicitado siete años de prisión y una multa equivalente a 50 salarios mínimos, pero el tribunal impuso una condena menor.

A su salida del tribunal, Silverio afirmó que es la tercera vez que recibe condena en este proceso y que “no le han podido demostrar con hechos las acusaciones”. Añadió: “Yo soy el tapadero de la realidad de este país… primero fueron diez años, luego siete, ahora cinco; mañana será la absolución”.

Silverio fue señalada por presentarse como especialista en neurociencia y psicología sin contar con títulos válidos, ofreciendo tratamientos a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El caso generó gran repercusión en 2023, cuando el Ministerio de Salud Pública clausuró el centro Kogland tras comprobar que la imputada no estaba acreditada para ejercer en el área de la salud.

En octubre del 2024, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenaron a Silverio a siete años de prisión y una indemnización de dos millones de pesos a favor de las víctimas, pero en octubre de 2025, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio contra la imputada.

Por Roberto Tiburcio