Crecida de cañada obligan autoridades a evacuar más de 50 familias en sector La Joyita en Moca

Moca, Espaillat.-Alrededor de 50 familias fueron evacuadas de emergencia tras las fuertes inundaciones registradas en el sector La Joyita de La Piscina, en la parte alta de este municipio, producto de la crecida de la cañada del Caimito La Rosario.

Las intensas lluvias provocaron que las aguas desbordadas anegaron viviendas hasta el nivel del techo, generando momentos de angustia entre los residentes, quienes tuvieron que ser auxiliados por los organismos de socorro.

El operativo de evacuación fue ejecutado de manera conjunta por miembros del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y autoridades municipales, logrando poner a salvo a decenas de personas afectadas por el fenómeno.

Las labores en el terreno estuvieron encabezadas por el teniente coronel José Gabriel González y el oficial Moronta, quienes lideraron las brigadas de bomberos en las tareas de rescate y asistencia.

Asimismo, participó el director provincial de la Defensa Civil, Víctor Vásquez, quien coordinó las acciones junto a los equipos de respuesta rápida desplegados en la zona.

Daños y asistencia

Aunque hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, los daños materiales son considerables, ya que numerosas viviendas resultaron severamente afectadas por las inundaciones.

En una acción inmediata las autoridades locales y provinciales, dispusieron la habilitación de diversos centros educativos de la periferia como refugios temporales para albergar a las desplazadas. La alcaldía y la gobernación aseguraron la entrega de colchones y otros insumos necesarios para garantizar condiciones dignas de pernocta en los albergues.

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a la población a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a tomar las medidas preventivas necesarias ante la persistencia de las lluvias en la región.

Por Luis Ramón López