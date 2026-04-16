AERODOM integrará programa internacional cordón de girasoles en el AILA

La alianza con la iniciativa global Hidden Disabilities Sunflower permitirá ofrecer cordones de girasol gratuitos en el área de pre check-in para que pasajeros con discapacidades no visibles puedan comunicar discretamente sus necesidades al personal aeroportuario.

AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports, formalizó una alianza con la organización Hidden Disabilities Sunflower para implementar en las próximas semanas el programa cordón de girasoles en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

Este programa, presente en más de 240 aeropuertos de 30 países, utiliza el símbolo universal del girasol para que personas con discapacidades no visibles —como trastornos del espectro autista, fibromialgia, epilepsia, diabetes o problemas de salud mental— puedan comunicar sus necesidades de forma voluntaria y sin tener que revelar su diagnóstico.

Cyril Girot, director general de AERODOM afirmó: «En AERODOM estamos comprometidos a ofrecer una experiencia de viaje fluida e inclusiva para cada pasajero. El programa Hidden Disabilities Sunflower es una extensión natural de ese compromiso: permite a los viajeros con discapacidades no visibles comunicar sus necesidades con discreción y recibir el apoyo que merecen en cada etapa de su recorrido por nuestros aeropuertos».

Como parte del acuerdo, los cordones de girasol estarán disponibles gratuitamente en el área de asistencia al pasajero ubicada en la zona de pre check-in del AILA, sin necesidad de presentar documentación médica.

Para garantizar una atención efectiva, AERODOM implementará un programa integral de capacitación dirigido a los equipos de primera línea del aeropuerto, socios comerciales y operadores vinculados.

«Nos enorgullece dar la bienvenida al Aeropuerto de Las Américas al programa Hidden Disabilities Sunflower», señaló Flavia Callafange, directora regional de Sunflower para América Latina.

«Este acuerdo permitirá reforzar el compromiso del aeropuerto con una experiencia más inclusiva, respetuosa y accesible para todos, especialmente para quienes viajan con condiciones no visibles. Juntos, seguimos construyendo un entorno donde cada persona puede viajar con mayor confianza, comprensión y dignidad».

Con esta incorporación AERODOM avanza en su política de accesibilidad en línea con la política de calidad de servicio de VINCI Airports, que busca ofrecer una atención más inclusiva y una asistencia adaptada a lo largo de todo el recorrido del pasajero.

El AILA es la principal terminal aérea de República Dominicana y forma parte de VINCI Airports, el mayor operador aeroportuario privado del mundo.

Actualmente ejecuta un programa de expansión con la construcción de una segunda terminal independiente y complementaria, con capacidad para cuatro millones de pasajeros anuales y una inversión que supera los 350 millones de dólares, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2028.