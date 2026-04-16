Director de la UASD en SDN advierte que la tecnología sin valores limita el desarrollo juvenil

Moca, Espaillat.-El director de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Norte (SDN), catedrático Norbeto Hernández, abordó importantes reflexiones sobre el conocimiento, la educación y la juventud durante una entrevista concedida en la emisora Folklórica FM, perteneciente al Centro Rural Dominicano.

La conversación fue conducida por el periodista Luis Ramón López, en un espacio donde se analizaron los desafíos actuales que enfrenta la sociedad en materia de formación académica y valores humanos.

Durante la entrevista, Hernández, destacó el papel fundamental de la tecnología en los procesos de generación del conocimiento, señalando que esta constituye una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento humano. No obstante, advirtió que su uso sin una base formativa sólida puede resultar insuficiente para el crecimiento integral de los jóvenes.

“El uso de la tecnología es importante, pero la juventud se ha ido alejando de parámetros sociales y humanos que antes eran fundamentales, lo que limita su desarrollo con los valores que deben caracterizar a todo ser humano”, expresó.

En ese sentido, manifestó preocupación por las aspiraciones de muchos adolescentes, indicando que es común escuchar a jóvenes de 13 y 14 años expresar su deseo de convertirse en creadores de contenido, sin contar con los conocimientos necesarios sobre lo que desean comunicar.

Asimismo, el académico analizó el deterioro de valores en la sociedad actual, señalando que el tipo de música que se consume hoy en día forma parte de un componente que, en muchos casos, contribuye a la pérdida de principios fundamentales.

Recordó que durante la década de los años 80, la música se caracterizaba por transmitir mensajes positivos y melodías que aún hoy perduran en el gusto popular, aportando contenido enriquecedor a quienes la escuchaban.

Norberto Hernández, quien es nativo del distrito municipal de Villa Trina, se hizo acompañar en su vista a esta ciudad, del director de Televictoria, Alberto Guzmán, Julio Rojas, la comunicadora Olga Carela y el director de la emisora Folklorica FM, Mariano García, quien recibió la comitiva en el Centro Rural Dominicano Don Danilo Rodriguez, en Santa Rosa, Moca.

Hernández, finalmente hizo un llamado a fortalecer la educación en valores, fomentar el pensamiento crítico y orientar a la juventud hacia una formación más integral, que les permita desarrollarse plenamente como ciudadanos responsables.

Por Luis Ramón López