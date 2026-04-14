AERODOM adjudica contrato a Ingeniería Estrella para rehabilitación pista principal del AILA

Los trabajos se realizarán entre abril y agosto sin interrumpir las operaciones aéreas

AERODOM, parte de la red global de VINCI Airports, anunció la contratación de Ingeniería Estrella como contratista principal para la rehabilitación y mantenimiento mayor de la pista principal 17-35 del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en una intervención estratégica que supera los 20 millones de dólares y que busca fortalecer la seguridad operacional y la eficiencia de la principal terminal aérea del país.

El proyecto es un trabajo de construcción mayor que contempla trabajos de fresado y pavimentación, así como la actualización de diseños “as built” y rigurosos controles de calidad, con el objetivo de renovar la estructura del pavimento y garantizar una vida útil mínima de 15 años bajo condiciones óptimas de operación.

Esta intervención forma parte de los programas de mantenimiento periódico requeridos en infraestructuras aeroportuarias de alto tráfico, alineados con estándares internacionales de seguridad y desempeño.

Para asegurar la continuidad de las operaciones sin afectar a aerolíneas ni pasajeros, AERODOM implementó en 2025 el uso temporal de la calle de rodaje Juliet como pista alterna (18-36).

Los trabajos de construcción sobre la pista principal están planificados para durar cinco meses, entre abril y agosto, permitiendo el retorno de las operaciones en septiembre. Posteriormente, la actual pista alterna volverá a su uso original como calle de rodaje. La supervisión del proyecto estará a cargo de Concremat, firma con experiencia en control técnico de obras de infraestructura.

“En AERODOM reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar obras con los más altos estándares de calidad y en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, garantizando la seguridad operacional, la continuidad del servicio y una infraestructura aeroportuaria preparada para las demandas futuras del país”, expresó Cyril Girot, director general de AERODOM.

Nos enorgullece, además, contar con empresas dominicanas expertas y reconocidas como aliadas en este proceso, aportando su experiencia y capacidad a proyectos clave para el desarrollo nacional”, agregó.

Ingeniería Estrella es la división de construcción del Grupo Estrella, una de las firmas líderes en el sector construcción en la República Dominicana y la región con más de cuatro décadas de experiencia en la ejecución de obras de infraestructura y edificaciones de alta complejidad.

Su modelo de integración vertical —que abarca diseño, construcción, estructuras metálicas, producción de concreto y suministro de materiales— le permite abordar proyectos de gran escala con altos estándares de calidad y eficiencia, respaldados por certificaciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas.

Este proyecto refleja el compromiso de AERODOM y VINCI Airports con la modernización de la infraestructura aeroportuaria, la innovación operativa y la seguridad, al tiempo que minimiza el impacto en la experiencia del pasajero.

La ejecución sin interrupciones de este mantenimiento mayor contribuye además a preservar la conectividad aérea del país, un factor clave para el desarrollo económico y turístico de la República Dominicana.

El AILA, principal puerta de entrada aérea del país forma parte de la red de VINCI Airports, considerado uno de los mayores operadores aeroportuarios privados del mundo.

Actualmente, el aeropuerto desarrolla un ambicioso programa de expansión que incluye la construcción de una nueva terminal con capacidad para cuatro millones de pasajeros adicionales, con una inversión superior a 350 millones de dólares y cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2028.

Desde que VINCI Airports asumió la concesión de AERODOM en 2016, ha impulsado una transformación sostenida del sistema aeroportuario dominicano, respaldada por una visión de largo plazo y un plan de inversiones estratégicas, en el marco de la reciente extensión del contrato de concesión hasta el año 2060.

En el acto de firma del contrato estuvieron presentes Manuel Genao, CEO de Grupo Estrella, Manuel Estrella Tavarez, presidente de Ingeniería Estrella, Carlos Peralta, vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería Estrella y Rafael Campusano, director de Contrato. Por AERODOM, participaron Cyril Girot, CEO de AERODOM, Nicolas Brousse, director Técnico, Paula Maia, directora Técnica Adjunta, Francis Rudesindo, gerente de Pavimentos y Julio Bobadilla, gerente de Operaciones del AILA. Así mismo, Luis Cabrera, subdirector ejecutivo del Departamento Aeroportuario.