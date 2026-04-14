Porsche Center Santo Domingo transforma la vida de familias en condiciones de vulnerabilidad

Santo Domingo. – Con la visión de generar un cambio tangible en la sociedad dominicana, ejecutivos de Porsche Center Santo Domingo anunciaron la renovación de su apoyo a la organización sin fines de lucro TECHO. Esta alianza tiene como objetivo central la construcción de viviendas de emergencia para familias que actualmente carecen de acceso a infraestructura básica y viven en condiciones críticas.

Para este 2026, el importador oficial de Porsche en la República Dominicana elevará su impacto social con la construcción de cuatro nuevas viviendas transitorias en la comunidad de Los Altísimos, en Los Alcarrizos. Este proyecto destaca por su alto valor humano, ya que contará con la participación directa de colaboradores de Porsche, quienes se integrarán como voluntarios en las jornadas de construcción.

Esta iniciativa da continuidad a la labor realizada en 2025, año en el que la marca colaboró estrechamente con TECHO para la entrega de cuatro soluciones habitacionales en el país. Esta labor se sustenta en una sólida alianza regional entre Porsche Latin America y la organización de la sociedad civil que, desde 2011, trabaja para proveer no solo viviendas de emergencia, sino también talleres educativos para familias en situaciones de vulnerabilidad en toda la región.

“Para Porsche, la colaboración a largo plazo con organizaciones como TECHO es fundamental para generar un impacto positivo y duradero. Esta alianza nos permite apoyar activamente la mejora de las condiciones de vida de familias dominicanas en situación de vulnerabilidad. No se trata solo de construir un techo seguro, sino de cultivar valores de comunidad, empatía y solidaridad entre nuestro equipo y los beneficiarios”, expresó la señora Natalia Soto, Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Porsche Center Santo Domingo.

Este esfuerzo local forma parte de una estrategia regional vigente desde hace más de una década. Para conmemorar el 15° aniversario de esta unión en 2026, se ha proyectado la construcción de 50 viviendas en toda América Latina. Este ambicioso plan permitirá alcanzar un hito histórico: la entrega de la casa número 911, una cifra que rinde homenaje al modelo más emblemático de la marca alemana y simboliza el motor de solidaridad que impulsa esta colaboración.