Yaxel Lendeborg hace historia y Michigan conquista el título de NCAA tras 37 años

Con una actuación determinante del dominicano Yaxel Lendeborg en los momentos finales, Michigan Wolverines se proclamó campeón nacional de la NCAA tras vencer 69-63 a UConn Huskies en la final del March Madness, poniendo fin a una sequía de 37 años sin título y conquistando su primer campeonato desde 1989.

El partido comenzó con dominio de UConn en los primeros minutos. Los Huskies controlaron el ritmo del juego y limitaron las opciones ofensivas de Michigan, que no logró anotar en transición durante la primera mitad.

UConn buscó imponer su juego en la pintura desde el arranque, atacando con insistencia, pero se encontró con una defensa sólida de Michigan, que respondió con presencia en los rebotes ofensivos y puntos dentro de la zona.

Durante el primer periodo, los Wolverines enfrentaron serias dificultades desde el perímetro. El equipo falló sus primeros ocho intentos de tres puntos (0-8) en la primera mitad, situación que permitió a UConn mantener una leve ventaja en el marcador.

La historia cambió tras el descanso. Michigan ajustó su esquema ofensivo, apostó por posesiones más largas y mejor control del balón, lo que le permitió recortar la diferencia y meterse de lleno en el partido.

En los minutos finales, Michigan tomó el control definitivo del encuentro. Los Wolverines ejecutaron con mayor precisión en ataque y defendieron con efectividad para sostener la ventaja, neutralizando los intentos de reacción de UConn.

En ese tramo decisivo emergió la figura de Yaxel Lendeborg. Tras una primera mitad discreta, el dominicano incrementó su impacto en el segundo tiempo y aportó puntos y energía en momentos clave que inclinaron la balanza a favor de Michigan.

Lendeborg jugó 36 minutos y anotó 13 puntos, una producción valiosa pese a no tener los mejores porcentajes de tiro de campo. Con este logro, se unió a Al Horford (2006-07), Charlie Villanueva y Eloy Vargas como los únicos jugadores de la República Dominicana en proclamarse campeones nacionales de la NCAA.

Con el triunfo, Michigan Wolverines regresó a lo más alto del baloncesto universitario estadounidense, cerrando la temporada con el ansiado campeonato y rompiendo una espera que se extendió por casi cuatro décadas.