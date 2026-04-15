Cientos de personas protestan en Juan López contra cierre de principal vía

Moca, Espaillat.-Cientos de personas participaron la noche de este martes en una emotiva jornada de protesta pacífica en el distrito municipal de Juan López, donde, junto al padre Rogelio Cruz y diversas organizaciones comunitarias y sociales, encendieron velas y velones en rechazo al cierre de la principal vía de acceso que conecta el Cruce de Chero con Juan López y Villa Trina.

La manifestación se llevó a cabo como respuesta a los cambios en el diseño de la circunvalación Moca-Estancia Nueva-Cruce de Chero, donde, según denunciaron los comunitarios, se pretende sustituir la salida directa contemplada en el proyecto original por la construcción de un retorno a unos 600 metros de distancia.

Impacto en la comunidad

Los residentes advirtieron que esta modificación obligaría a los habitantes de Juan López, Villa Trina y zonas aledañas a tomar rutas más largas y menos funcionales, lo que afectaría significativamente la movilidad, el desarrollo económico, la producción agrícola y el valor de sus propiedades.

Durante la actividad, los manifestantes expresaron su preocupación por las consecuencias que tendría esta decisión en la vida cotidiana de las comunidades, al considerar que se trata de una medida que desconoce la realidad y necesidades del territorio.

La jornada, caracterizada por el encendido simbólico de velas, se desarrolló en un ambiente de orden y recogimiento, pero con un mensaje claro de rechazo a la obra tal como se pretende ejecutar.

Los organizadores indicaron que esta es la primera de varias acciones que estarán realizando, al tiempo que reiteraron su disposición de mantenerse en pie de lucha hasta lograr que se respete el diseño original del proyecto vial.

Las comunidades hicieron un llamado al Gobierno para que escuche sus reclamos y reconsidere la decisión, priorizando soluciones que garanticen el desarrollo y la conectividad de estas zonas productivas de la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López