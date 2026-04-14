Abinader somete préstamo de US$400 millones para programa de agua potable en Punta Cana

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader sometió a la Cámara de Diputados, un contrato de préstamo por 400 millones de dólares para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana-Bávaro, Fase III, el cual será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

De acuerdo al documento depositado en la Cámara Baja el pasado jueves 9 de abril, el contrato fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 19 de febrero de 2026.

A partir de la fecha del primer desembolso del préstamo, este generará intereses sobre los saldos deudores diarios, para ser pagados dos veces al año, los días 15 de octubre y 15 de abril de cada año, siendo saldado en 19.5 años (39 cuotas), con un periodo de gracia de 5.5 años. El primer pagó será el 15 de octubre de 2031 y el último, el 15 de octubre del 2050.

La pieza, para ser efectiva, deberá ser aprobada por ambas cámaras congresuales y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El financiamiento tiene como fin contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero en la zona de Punta Cana-Bávaro; incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; incrementar el acceso a saneamiento seguro en las localidades priorizadas.

Asimismo, mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención, según establece la carta remitida por el presidente de la República al titular de los diputados, Alfredo Pacheco.

Los tres componentes que contempla el programa ejecutado por el Inapa son: infraestructura de agua potable; infraestructura de saneamiento; y gestión del recurso hídrico, reúso y fortalecimiento institucional.

Intereses y comisiones

El empréstito tendrá una tasa de interés no fija, ya que resultará de sumar SOFR -tasa de base internacional que cambia con el mercado- más un margen de fondeo 0,41% más un margen de préstamos BID de 0.80%. El préstamo será liquidado por el país mediante el pago de 39 cuotas semestrales, con un periodo de gracia señalado más arriba.

Además, la República Dominicana pagará al BID una comisión de crédito calculada sobre el saldo no desembolsado del préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco periódicamente, sin que en ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.

Tendrá para su ejecución tras ser suscrito

El convenio sólo entra en vigencia cuando cumpla con todos los requisitos legales en el país. Si pasa un año desde que se firmó el acuerdo, este no entra en vigencia y queda como si nunca hubiera existido, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.