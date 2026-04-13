Cónsul dominicano en Mayagüez respalda medida de Abinader sobre ingresos consulares

Mayagüez, Puerto Rico.- El cónsul de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico, Israel Terrero Vólquez expresó hoy su apoyo a la medida del gobierno dominicano de integrar los ingresos consulares a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) porque constituye un hecho trascendente en materia de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El diplomático dijo que, además de ser un cumplimiento más de las promesas hechas en campaña por el presidente Luis Abinader, demuestra que este está comprometido con las mejores prácticas en el manejo de los recursos y demuestra su compromiso con la institucionalización del país.

Terrero Vólquez explicó que la medida del gobierno dominicano de integrar los ingresos consulares a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) es considerada una reforma estructural histórica para garantizar transparencia, eficiencia y control fiscal, que esta acción, parte de la modernización del servicio exterior, busca eliminar la discrecionalidad en el uso de fondos, centralizar recursos y dignificar salarios, siendo valorada positivamente por diversos sectores.

Cito aspectos claves de la medida, entre ellos: mayor transparencia y control, reforma estructural, dignificación salarial y reorganización consular, lo que ha generado una valorización positiva por parte de la población dominicana en sentido general, considerándola una medida necesaria y esperada para corregir irregularidades financieras históricas.

El presidente Luis Abinader continúa dando cátedra de buena gestión gubernamental; medidas como esta hablan con claridad del objetivo del presidente de dejar un legado histórico en lo relativo a la institucionalidad en el país, finalizó diciendo el cónsul Israel Terrero Vólquez.