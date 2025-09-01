Consulado dominicano en Mayagüez, Puerto Rico apertura portal de registro de datos

Cónsul Israel Terrero dice que se procura satisfacer las expectativas de los nacionales dominicanos allí

Mayaguez, Puerto Rico.- El consulado de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico, puso a disposición de todos los dominicanos residentes en ese país un portal para el registro de datos básicos.

La implementación de dicho portal es con el objetivo de crear una base de datos que facilite una mejor manera de ofertar los servicios consulares a los nacionales dominicanos allí y al público en general que así lo requiera.

El honorable cónsul, Israel Terrero, al dar la información, explicó que se procura con esta acción una mayor integración de los connacionales y, por consecuencia, mantener vigente en ellos la memoria histórica de la República Dominicana.

Aseguró que esto permitirá un mayor acercamiento del consulado con los dominicanos residentes en la isla, y específicamente en los territorios que comprenden el accionar del consulado de Mayagüez, bajo su dirección.

“Pretendemos con la apertura de este portal realizar un trabajo integral que pueda satisfacer las expectativas de nuestros conciudadanos”, dijo el cónsul Israel Terrero.

Por Luis Aníbal Medrano S.