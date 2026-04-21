Diplomáticos de la embajada de EE.UU. en RD conocen de cerca labor social de ADOSID

Santo Domingo.-Representantes de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana realizaron una visita a las instalaciones de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID), con el propósito de conocer de cerca el importante trabajo que esta institución desarrolla en beneficio de las familias dominicanas.

Durante el recorrido, los delegados pudieron apreciar los programas y servicios que ADOSID, ofrece para promover la inclusión, el desarrollo integral y la participación activa de las personas con síndrome de Down en la sociedad.

La visita fue valorada como un gesto significativo de respaldo a las iniciativas que impulsan la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas entidades.

Desde ADOSID, se destacó la importancia de este tipo de acercamientos, que permiten visibilizar la labor que realizan en favor de una sociedad más inclusiva y consciente.

Los representantes de la embajada expresaron su reconocimiento al compromiso de la institución, resaltando su dedicación en la promoción de los derechos y la plena integración de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida social.

Esta visita reafirma la importancia de continuar apoyando programas que fomenten la inclusión y el bienestar de las personas con condiciones especiales, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La Asociación Dominicana de Síndrome de Down es una organización sin ánimo de lucro de la República Dominicana, establecida en 1992, que se enfoca en mejorar la calidad de vida, inclusión, educación y desarrollo de individuos con síndrome de Down, desde el nacimiento hasta los 99 años. Esta institución orienta a sus familias y fomenta oportunidades.

Por Luis Ramón López