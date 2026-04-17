Embajada de EEUU en RD  busca voluntarios para red de enlace ciudadano

Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana informó la apertura de una convocatoria a nivel nacional para integrar Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la comunicación y respuesta ante situaciones de emergencia en todo el territorio dominicano.

Esta iniciativa busca reclutar ciudadanos dispuestos a servir como portavoces de la embajada en sus respectivas provincias, apoyando en la difusión oportuna de mensajes de emergencia que contribuyan a proteger a los ciudadanos estadounidenses que residen o visitan la República Dominicana.

Según la legación diplomática, los voluntarios desempeñarán un papel clave en momentos críticos, facilitando la comunicación entre la embajada y las comunidades locales, lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante posibles contingencias.

Asimismo, destacaron que la participación en esta red representa una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y contribuir activamente en la seguridad y orientación de ciudadanos en situaciones de riesgo.

Los interesados en formar parte de esta red de voluntariado pueden obtener más información accediendo al siguiente enlace oficial.

La Embajada de los Estados Unidos, reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, así como con la colaboración con comunidades locales en la República Dominicana.

Por Luis Ramón López