Llama Celestial estrena «Cinco Minutos»: una esperanzadora oración musical frente al Alzheimer

Miami Florida.- El ministerio Llama Celestial presenta su más reciente sencillo titulado “Cinco Minutos”, una pieza de profunda carga emocional que aborda una de las realidades más difíciles que puede enfrentar una familia: el proceso de un ser querido con la condición de Alzheimer.

Bajo la composición y creación de Juan Ortiz, la canción no es solo un estreno musical, sino un testimonio de vida. La obra nace de la experiencia personal del autor, cuya madre padece esta condición, y narra el sentimiento de impotencia y amor que surge cuando la ciencia dicta que el reconocimiento y las palabras se han ido, pero la fe sostiene lo contrario.

Una petición al cielo en medio del silencio «Cinco Minutos» describe la vivencia de un hijo que viaja para visitar a su madre y se encuentra con el muro del olvido. En una lírica honesta y conmovedora, Ortiz eleva una plegaria pidiéndole a Dios una breve tregua de lucidez: tan solo cinco minutos para poder agradecerle por su sacrificio, por su crianza y para expresarle el orgullo que sienten él y sus hermanos por la mujer que les dio la vida.

«Esta canción nace de la necesidad de conectar con lo que parece desconectado por la enfermedad. Es ese anhelo de que, por un instante, los ojos de una madre vuelvan a reconocer a su hijo y se pueda cerrar ese ciclo de gratitud que el Alzheimer intenta interrumpir», comenta su autor, Juan Ortiz.

El sentimiento de Llama Celestial

La interpretación de Llama Celestial logra capturar la solemnidad y la ternura que el tema exige. Con arreglos que permiten que la letra sea la protagonista, la agrupación logra que «Cinco Minutos» se convierta en un himno de consuelo para los millones de personas que en el mundo entero cuidan y aman a familiares con esta condición.

El sencillo, distribuido a través de J&N Records, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y busca llevar un mensaje de empatía y apoyo a las familias que atraviesan este proceso, recordando que el amor no necesita de la memoria para seguir siendo real.

«Cinco Minutos» es, en esencia, un recordatorio de que la música tiene el poder de decir lo que el corazón calla y de pedirle al cielo lo que la tierra no puede conceder.