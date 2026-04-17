AERODOM inicia trabajos de rehabilitación mayor de la pista de aterrizaje del AILA

AERODOM, parte de la red global de VINCI Airports, informó el inicio de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor de la pista principal 17-35 del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), un proyecto estratégico orientado a fortalecer la seguridad operacional y la eficiencia de la principal terminal aérea del país.

El inicio de las obras refleja la capacidad de ejecución ágil del proyecto, tras la firma del contrato a inicios de esta misma semana y el despliegue inmediato de los equipos en campo, permitiendo que los trabajos estén ya en curso conforme a lo programado.

Para supervisar el inicio de las obras, Cyril Girot, director general de AERODOM recibió la tarde del jueves 16 de abril una comisión integrada por representantes del Departamento Aeroportuario y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quienes, junto a los principales ejecutivos de AERODOM y de Ingeniería ESTRELLA —empresa contratista del proyecto—realizaron un recorrido técnico en el área de intervención y constataron el arranque de los trabajos conforme a lo programado.

La intervención contempla una inversión de US$20 millones para la rehabilitación integral del pavimento, incluyendo la remoción del asfalto en los 30 metros de la franja central a lo largo de toda la pista, la evaluación y mejora de la base estructural, la reparación de losas, la colocación de una nueva carpeta asfáltica de alto desempeño, así como la actualización de la señalización horizontal.

Asimismo, el proyecto incluye controles de calidad rigurosos, verificación de niveles y pendientes, y la optimización del drenaje superficial conforme a las mejores prácticas internacionales en infraestructura aeroportuaria.

Los trabajos forman parte de un programa de mantenimiento mayor requerido en pistas de alto tráfico, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de operación y extender la vida útil de la infraestructura por al menos 15 años.

La ejecución del proyecto está prevista para un período de cinco meses, entre abril y agosto de 2026. Los trabajos no interrumpirán las operaciones aéreas, gracias al uso de la calle de rodaje como pista alterna, lo que garantiza la continuidad del servicio y la seguridad operacional.

“Con el inicio de estos trabajos reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar obras con los más altos estándares de calidad y en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones, garantizando la seguridad operacional y la continuidad del servicio. Esta intervención es clave para asegurar que el AILA continúe operando con niveles óptimos de desempeño y preparado para atender las demandas futuras del país,” expresó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de modernización continua de la infraestructura aeroportuaria impulsada por AERODOM y VINCI Airports, orientada a fortalecer la conectividad aérea de la República Dominicana y a consolidar al AILA como la principal puerta de entrada del país.

En paralelo, se construye el nuevo edificio terminal del aeropuerto, que tendrá capacidad para cuatro millones de pasajeros con una inversión superior a los US$350 millones.