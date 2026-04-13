Fallece Carlos Batista Matos, “El Hombre más Caro” de la televisión dominicana

Santo Domingo.– La televisión dominicana está de luto tras el fallecimiento del veterano periodista y productor Carlos Batista Matos, figura emblemática del entretenimiento nacional y ampliamente conocido como “El Hombre más Caro de la televisión”.

Batista Matos fue hallado sin vida en su residencia este lunes 13 de abril, según confirmaron sus familiares. Aunque aún no se han precisado las causas del deceso, la noticia ha generado consternación en el ámbito mediático y cultural del país.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos construyó una trayectoria marcada por su estilo irreverente, su lenguaje distintivo y sus frases características, que lo convirtieron en una personalidad única dentro de la televisión dominicana.

Durante décadas, fue el rostro principal del programa “Con los Famosos”, transmitido por Color Visión, espacio que se consolidó como referente de la crónica social y de la farándula en República Dominicana. Su voz y presencia constante en pantalla definieron una era en la manera en que el país consumía entretenimiento y entendía la cultura de la farándula.

Además de su labor televisiva, Batista Matos fue escritor y productor, comprometido con la difusión del arte popular y la identidad cultural dominicana.