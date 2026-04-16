República Dominicana será homeport de una empresa de cruceros europeos por primera vez

Miami, Florida. -El ministro de Turismo, David Collado, anunció aquí que por primera vez una empresa de cruceros europea establecerá un homeport operativo durante todo el año en el país, a partir de noviembre, con salidas desde La Romana.

Dijo que eso es parte de la «histórico acuerdo” al que arribaron MSC Cruises y Costasur Casa de Campo, a través de una alianza estratégica para el manejo, operación y desarrollo de la Isla Catalina.

El director del puerto turístico de Cruceros de La Romana, Luis Emilio Rodríguez Amiama, destacó lo que representa para la industria el anuncio de MSC de establecer un homeport operativo durante todo el año en la República Dominicana a partir de noviembre de 2026, con salidas desde La Romana.

El nuevo itinerario incluirá escalas en Isla Catalina, así como en otros puertos del país, lo que evidencia la firme apuesta de la línea por el fortalecimiento del destino dominicano dentro del mercado global de cruceros, indicó Rodríguez Amiama.

Por igual, el presidente de CTL Maritime, Gianlucca Suprani, ha respaldado esta iniciativa como parte de una visión a largo plazo orientada a posicionar a la República Dominicana como un referente en la industria de cruceros a nivel global.

MSC Cruises, oficialmente MSC Crociere S.A., es una línea de cruceros de lujo perteneciente al grupo Mediterranean Shipping Company (MSC Group). Es una de las principales operadoras mundiales, considerada la tercera más grande a nivel global y líder en Europa, Sudamérica, el Golfo y Sudáfrica, con una flota de más de 20 barcos modernos que cubren destinos en los cinco continentes.

El acuerdo entre MSC Cruises y Costasur Casa de Campo representa un paso significativo para el desarrollo turístico de la región Este y de toda la República Dominicana, impulsando la generación de empleos, la inversión extranjera y el posicionamiento del país como hub estratégico en el Caribe.

Asimismo, consolida una colaboración clave entre Central Romana Corporation, Casa de Campo Resort & Villas y socios internacionales, sentando las bases para un crecimiento sostenido del sector.

La relevancia de esta iniciativa se ve aún más reforzada por la presencia en el acto de Pierfrancesco Vago, Chairman de MSC Cruises, una de las figuras más influyentes de la industria global de cruceros. Su participación subraya la importancia estratégica de esta alianza para el grupo MSC y reafirma la confianza de la compañía en el potencial de la República Dominicana como un hub clave en el Caribe.

Ese y otros acuerdos para fortalecer la industria de cruceros dominicana fueron firmados y anunciados en el marco Seatrade Cruise Global, la feria más importante de la industria de cruceros a nivel mundial, que se lleva a cabo desde este lunes hasta este jueves, aquí, en Miami.

En esta feria mundial de cruceros, donde se reúnen las principales líneas navieras, operadores turísticos y actores clave del sector, República Dominicana tiene una destacada presencia, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos líderes del Caribe.

Durante el evento, se sostuvieron reuniones estratégicas con las principales líneas de cruceros, así como activaciones culturales, que resaltan la riqueza y autenticidad de nuestra oferta turística dominicana.

Además, se cuenta con la participación de 11 coexpositores del sector, incluyendo puertos de cruceros, tour operadores y navieras, consolidando una propuesta integral que impulsa el crecimiento y la proyección internacional del país.