Celebran en Moca el Día Nacional del Locutor con diversos actos y reconocimientos

Moca, Espaillat.-Con una destacada participación de comunicadores, autoridades municipales, miembros de la Policía Nacional e invitados especiales, fue celebrado en esta ciudad el Día Nacional del Locutor, en una jornada cargada de emotividad, reconocimiento y fortalecimiento del gremio.

Las actividades conmemorativas iniciaron con una solemne eucaristía en el Santuario Nacional Sagrado Corazón de Jesús, oficiada por el padre Goyo García, quien elevó oraciones por los profesionales de la palabra hablada y destacó su papel en la sociedad.

Los actos oficiales estuvieron encabezados por el presidente del Círculo de Locutores, Danilo Almánzar, quien resaltó la unidad, el compromiso y la vigencia del gremio en los actuales tiempos. En la actividad también estuvieron presentes reconocidas figuras como Fernando Moronta, Diloné Ovalles, Bienvenido Comprés, Rafael Lantigua, Dania Cárdenas, Belkis Jiménez y la vicealcaldesa Belkis Candelier, entre otras personalidades.

El acto ceremonial contó además con la presencia del licenciado Claudio González, presidente de la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la Provincia Espaillat (APRATELMEPE), así como del coronel Emmanuel Pérez Polanco, director regional de la Policía Nacional en Espaillat.

Reconocimiento a locutor Willy Jiménez

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la lectura de la semblanza en honor al destacado locutor Willy Jiménez, a cargo del comunicador Nicolás Arroyo Ramos.

Durante la reseña, se destacó que Jiménez, inició su carrera en el año 1973, en Radio Glaray, en la ciudad de Moca, para luego integrarse a Hibi Radio, en San Francisco de Macorís, donde se desempeñó como animador (disc jockey) y reportero de noticias. Posteriormente, pasó a formar parte del staff del noticiario “1070”, junto a reconocidos profesionales del micrófono.

Más adelante, fue designado corresponsal de Radio Clarín en San Francisco de Macorís, y desarrolló una amplia trayectoria en emisoras como Radio Tiempo, Radio Merengue (con el espacio “Merengue Informativo”) y Radio Comercial, en el programa “Noti-Tiempo”, además de dirigir diversos programas noticiosos.

La celebración del Día Nacional del Locutor, en Moca, reafirma el compromiso de estos profesionales con la información, la orientación y el servicio a la sociedad, consolidando su rol como actores clave en la comunicación y la democracia.

Por Luis Ramón López