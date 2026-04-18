Mariano García pondrá en circulación en Moca su novela “El Poder Primero”

Moca, ESpaillat.-La obra literaria “El Poder Primero, hágase el poder en la tierra”, del escritor, Mariano de Jesús García Lizardo, será presentada el próximo viernes 8 de mayo de 2026, en un acto cultural que reunirá a destacados representantes del ámbito intelectual y social.

La actividad tendrá lugar en el salón E. León Jimenes de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE), a partir de las 6:00 de la tarde.

Las palabras de presentación de la obra estarán a cargo del general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien ofrecerá una valoración sobre el contenido y el enfoque de la novela.

“El Poder Primero, hágase el poder en la tierra” aborda, desde una perspectiva reflexiva y narrativa, temas relacionados con el poder, la sociedad y la condición humana, invitando al lector a una profunda interpretación de la realidad contemporánea.

El evento está abierto al público y se espera la asistencia de escritores, académicos, estudiantes y amantes de la literatura, en una noche dedicada al pensamiento crítico y la creación literaria.

Por Luis Ramón López