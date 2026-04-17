Arajet transporta más de 150 mil pasajeros en marzo y supera el medio millón en primer trimestre

Santo Domingo.- La aerolínea bandera dominicana Arajet continúa consolidándose como una de las compañías líderes de aviación en el país en materia de pasajeros transportados, según las estadísticas publicadas por la Junta de Aviación Civil (JAC).

Arajet cerró el mes de marzo con los mejores registros de pasajeros transportados en su historia, alcanzando casi medio millón de personas movilizadas en el primer trimestre del año, incluyendo los pasajeros en conexión, suman un total de 496,218.

Enero fue el mejor mes de la aerolínea, mientras que marzo se posicionó como el segundo mejor, con alrededor de 150 mil pasajeros transportados, según los datos de la JAC, a los que se suman unos 16 mil viajeros que utilizaron la aerolínea para conectar hacia otros destinos, usando a la República Dominicana como punto de escala.

Estos resultados posicionan a Arajet como la cuarta línea aérea más importante para la República Dominicana en el trimestre, solo por detrás de JetBlue, que ocupó el primer lugar, seguida de American Airlines y, por un margen muy estrecho, Delta Air Lines en la tercera posición.

“Seguimos trabajando para que Arajet sea la principal línea aérea en materia de pasajeros para el país, así como para continuar consolidando a la República Dominicana como el nuevo hub aéreo del continente americano”, afirmó Víctor Pacheco, quien indicó que la compañía mantiene su meta de cerrar el año 2026 superando los 2 millones de pasajeros transportados.

Según los datos de la JAC, el destino con mayor volumen de pasajeros para Arajet fue Nueva York, seguido de Buenos Aires, Miami, Medellín y Bogotá. Asimismo, ya comienzan a evidenciarse los efectos positivos del acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, ya que el 25% de los pasajeros transportados por la aerolínea tuvieron origen o destino en ese país.

El segundo mercado más relevante para la aerolínea fue Colombia, con un 18% del total de pasajeros, seguido de Argentina con un 14%, lo que refleja el crecimiento sostenido de Arajet en Sudamérica y su estrategia de expansión regional.

Con estos resultados, Arajet reafirma su compromiso de seguir ampliando su red de destinos, fortaleciendo la conectividad aérea del país y ofreciendo tarifas competitivas que impulsen el turismo, el comercio y el desarrollo económico de la República Dominicana.