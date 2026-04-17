Biblioteca Nacional celebrará el Día del Libro con diversas actividades

Se anunciará ganador Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026

La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) celebrará el 23 de abril el Día del Libro, de la Biblioteca y del Bibliotecario Dominicano con una serie de actividades, entre ellas el conversatorio “Experiencia del bibliotecario”, que se llevará a cabo en sala Aída Cartagena Portalatín.

En el conversatorio participarán Nélida Cairo, directora de la Biblioteca del Instituto Domínico-Americano; Célida Álvarez y Lorenza Rivera, directora Técnica y encargada de Servicios de la BNPHU, respectivamente.

Como parte de la celebración, el director de la BNPHU, el periodista y escritor Rafael Peralta Romero, entregará un certificado a Cairo, que la acredita como Bibliotecaria del Año.

Además, se dejará abierta la muestra bibliográfica “Grandes escritores dominicanos”, en el vestíbulo de la institución.

Para esa fecha, la BNPHU celebrará una rueda de prensa para anunciar el ganador del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026, actividad que se llevará a cabo en la sala Carmen Natalia, a partir de las 9:30.

Como parte de la celebración del Día del Libro, de la Biblioteca y del Bibliotecario Dominicano, el miércoles 22 de abril, el director de la BNPHU dictará la conferencia “De los desquites de Cervantes contra el tal Avellaneda, fingido autor de una falsa segunda parte de Don Quijote de la Mancha”.

La actividad se llevará a las once de la mañana, en la sala Aída Cartagena, con la participación de bibliotecarios, colaboradores e invitados especiales.