Con diversas actividades, Biblioteca Nacional celebra el 55 aniversario de su fundación

La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) celebró el 55 aniversario de su fundación con una serie de actividades, entre ellas una exposición bibliográfica de obras publicadas por directores de la institución.

La exhibición incluye una selección de libros publicados por los exdirectores Pedro René Contín Aybar, Anaiboní Guerrero Báez, Pedro Gil Iturbides, Tomás Báez Díaz, Tony Raful Tejada y Pedro Fernández Pellerano (Pedro Peix).

Además, Nolberto Luis Soto, Cándido Gerón, César A. Herrera Cabral, Antonio Fernández Spencer, Elida Jiménez Victorio, Diomedes Núñez Polanco, Andrés L. Mateo, Diógenes Céspedes y Rafael Peralta Romero, actual director de la BNPHU.

La presentación de la exposición estuvo a cargo de Célida Álvarez, directora Técnica de la BNPHU.

A primera hora, en la explanada frontal se realizó el izamiento de las banderas Nacional y de la BNPHU. Acto seguido, el director general de la BNPHU, Rafael Peralta Romero, dirigió a los colaboradores presentes palabras relativas a la fundación de la institución.

El programa de celebración también incluyó un panel con los exdirectores de la institucion, Nolberto Luis Soto y Diómedes Núñez Polanco, y la participación del director general, Rafael Peralta Romero, quienes disertaron acerca de la historia y logros de la BNPH.

Además, Peralta Romero hizo entrega del certificado Contertulio Estrella BNPHU 2026 a Daniel Alejandro McCabe, por su constante asistencia a las actividades culturales que organiza la institución.