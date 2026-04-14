Embajada de EE. UU. en RD abre convocatoria al programa de becas Fulbright

Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, anunció la apertura de la convocatoria para el prestigioso programa de becas Fulbright, dirigido a profesionales interesados en cursar estudios de postgrado y maestrías en universidades de los Estados Unidos.

La convocatoria estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026, brindando a los participantes la oportunidad de ampliar sus horizontes académicos y vivir una experiencia internacional que puede transformar su futuro profesional y personal.

Fulbright es un prestigioso programa internacional de intercambio académico y cultural, patrocinado principalmente por el gobierno de los Estados Unidos en colaboración con más de 160 países alrededor del mundo.

Su objetivo fundamental es fomentar el entendimiento mutuo y las relaciones pacíficas entre las naciones a través del intercambio educativo, científico y cultural.

Origen y misión

El programa fue establecido en 1946, por iniciativa del senador estadounidense J. William Fulbright, con la visión de que el intercambio de estudiantes, académicos y profesionales podría ayudar a prevenir futuros conflictos al promover la tolerancia y el conocimiento entre diferentes culturas. Busca aportar «más conocimiento, más razón y más compasión a los asuntos mundiales»

Oportunidad para crecer

La Embajada de los Estados Unidos, invita a los interesados a dar el siguiente paso en su formación académica, accediendo a una educación de alto nivel en prestigiosas universidades estadounidenses, mediante este competitivo programa de becas.

Los aspirantes podrán encontrar todos los detalles sobre requisitos, proceso de aplicación y fechas importantes en el siguiente enlace oficial: https://do.usembassy.gov/es/programa-fulbright/

Con esta convocatoria, la misión diplomática reafirma su compromiso con el desarrollo académico de la juventud dominicana, fomentando el acceso a oportunidades educativas de calidad y el fortalecimiento de capacidades profesionales.

Por Luis Ramón López