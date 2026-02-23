Arajet alcanza en enero la mayor cantidad de pasajeros en su historia

Santo Domingo. – Arajet, la línea aérea bandera de la República Dominicana registró en enero el mejor desempeño mensual de su historia al transportar más de 158 mil pasajeros desde y hacia el país, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la Junta de Aviación Civil (JAC).

Según la información oficial, la aerolínea movilizó 158,688 pasajeros punto a punto durante el mes de enero. Esta cifra no incluye los viajeros en conexión a través de su red de destinos, por lo que el total real de pasajeros transportados superó las 175 mil personas, un umbral que la compañía alcanza por primera vez desde el inicio de sus operaciones.

“El 2026 arrancó tal como esperábamos, con números extraordinarios en enero tanto en operaciones como en ventas. Febrero también proyecta resultados muy positivos, por lo que nos mantenemos optimistas sobre el desempeño de este primer trimestre del año. Seguimos enfocados en convertir a la República Dominicana en el nuevo hub aéreo del continente”, expresó Víctor Pacheco, fundador y CEO de Arajet.

De acuerdo con los datos de la JAC, Arajet se posicionó como la cuarta aerolínea con mayor volumen de pasajeros en enero en el mercado dominicano, solo por detrás de JetBlue, American Airlines y Delta Air Lines. No obstante, al incorporar los pasajeros en conexión, la aerolínea asciende al tercer lugar, consolidándose por séptimo mes consecutivo entre las tres principales compañías aéreas en transporte de pasajeros en el país.

Asimismo, Arajet reafirmó su liderazgo entre las aerolíneas dominicanas. En enero, la compañía transportó el 91.2 % de los pasajeros que volaron en líneas aéreas nacionales, estableciendo también un récord histórico en participación de mercado.

En este segmento, Sky High Aviation Services registró el 4.4 % del total de pasajeros movilizados por aerolíneas dominicanas, Air Century el 2.2 %, y Red Air el 1.8 %.

Estos resultados consolidan el crecimiento sostenido de Arajet y fortalecen su estrategia de expansión regional, orientada a ampliar su red de rutas, incrementar frecuencias y continuar posicionando a la República Dominicana como un centro de conexión aérea clave en la región.