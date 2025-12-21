Los 10 avances de investigación de Mayo Clinic en 2025 que impulsan la medicina

Rochester, Minnesota.– Desde el descubrimiento de fármacos impulsados por inteligencia artificial hasta terapias regenerativas y herramientas neurológicas de última generación, los investigadores de Mayo Clinic alcanzaron avances significativos en 2025.

Fue un año marcado por 10 descubrimientos de investigación que están transformando la medicina al ofrecer nuevas posibilidades para predecir, prevenir y tratar algunas de las enfermedades más graves y complejas del mundo.

Estos descubrimientos reflejan el progreso en tres grandes esfuerzos de innovación en Mayo Clinic.

Los médicos y científicos de Mayo Clinic trabajan conjuntamente para desarrollar herramientas que permitan predecir e interceptar procesos biológicos antes de que evolucionen hacia una enfermedad o progresen hacia afecciones complejas y difíciles de tratar, a través de la iniciativa Precure.

También están impulsando nuevas curas para el fallo de órganos terminales más allá del trasplante tradicional, como parte de la iniciativa Genesis.

Además, están uniendo el conocimiento clínico con ingeniería de vanguardia para ofrecer nuevos diagnósticos y terapias neurológicas mediante la iniciativa Bioelectronics Neuromodulation Innovation to Cure (BIONIC).

Los 10 avances de investigación de Mayo Clinic en 2025:

1. Los ‘ensayos clínicos virtuales’ podrían predecir el éxito de fármacos para la insuficiencia cardíaca

Investigadores de Mayo Clinic han creado “ensayos clínicos virtuales” que aceleran el descubrimiento de terapias y, al mismo tiempo, reducen el tiempo, los costes y el riesgo de estudios fallidos, al combinar modelización informática avanzada con datos de pacientes del mundo real, como parte de las iniciativas Precure y Genesis.

A través de uno de estos ensayos clínicos virtuales, desarrollaron una nueva forma de predecir si fármacos existentes podrían reutilizarse para tratar la insuficiencia cardíaca, uno de los mayores desafíos sanitarios a nivel mundial.

“Los ensayos clínicos siempre seguirán siendo esenciales”, dice Cui Tao, Ph.D., titular de la Cátedra Nancy Peretsman y Robert Scully de Inteligencia Artificial e Informática y vicepresidente de la Plataforma de Informática de Mayo Clinic.

“Pero esta innovación demuestra cómo la inteligencia artificial puede hacer que la investigación sea más eficiente, asequible y ampliamente accesible. La integración de la emulación de ensayos, la simulación, los ensayos sintéticos y la modelización del conocimiento biomédico abre la puerta a un nuevo paradigma en la ciencia traslacional”.

2. Nuevo descubrimiento puede desbloquear terapias regenerativas para enfermedades pulmonares

Investigadores de Mayo Clinic han descubierto el “interruptor” molecular que dirige a un conjunto pequeño pero potente de células a decidir si reparan el tejido o combaten una infección, un hallazgo que podría orientar el desarrollo de terapias regenerativas para enfermedades pulmonares crónicas, como parte de la iniciativa Genesis de Mayo Clinic.

“Nos sorprendió descubrir que estas células especializadas no pueden desempeñar ambas funciones al mismo tiempo”, dice Douglas Brownfield, Ph.D., autor principal del estudio.

“Algunas se comprometen con la reconstrucción, mientras que otras se centran en la defensa. Esa división del trabajo es esencial — y, al descubrir el interruptor que la controla, podemos empezar a pensar en cómo restaurar el equilibrio cuando este se rompe en la enfermedad.”

3. Células madre pueden ofrecer una nueva esperanza para el tratamiento de la enfermedad renal en estadio terminal

Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que la inyección de células madre propias de los pacientes, obtenidas del tejido adiposo, que aplicada en la vena antes de la hemodiálisis, un tratamiento para la enfermedad renal en estadio termina, ayudó con frecuencia a prevenir la inflamación y el estrechamiento de las venas.

Esto podría permitir que millones de personas toleren la diálisis durante más tiempo, prolongando el periodo antes de necesitar un trasplante renal, como parte de la iniciativa Genesis de Mayo Clinic.

“Este enfoque tiene el potencial de mejorar los resultados en millones de pacientes con insuficiencia renal, reducir los costes sanitarios y orientar nuevas guías clínicas para la gestión del acceso a la diálisis, si se valida en ensayos clínicos de mayor tamaño”, dice Sanjay Misra, M.D., radiólogo intervencionista de Mayo Clinic.

4. Médicos de Mayo Clinic mapean las ondas cerebrales de los pacientes para personalizar el tratamiento de la epilepsia

Mediante mapas detallados de los patrones únicos de ondas cerebrales de cada paciente, los médicos de Mayo Clinic ahora pueden identificar con precisión dónde la estimulación es más eficaz, superando el enfoque tradicional de “talla única” en el tratamiento de la epilepsia. Esta investigación forma parte de la iniciativa BIONIC.

“El objetivo a largo plazo es reducir la actividad de la red de las crisis, de modo que finalmente sea olvidada. Reorganizar la red neuronal podría llevarnos más allá del control de las crisis hasta, en realidad, curar la epilepsia”, dice Nick Gregg, M.D., neurólogo de Mayo Clinic.

5. Nuevo biomarcador genético señala tumores cerebrales agresivos

Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que cuando los meningiomas — el tipo más común de tumor cerebral — muestran actividad en un gen denominado transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT), tienden a reaparecer con mayor rapidez, incluso si parecen de bajo grado al microscopio. Este hallazgo forma parte de la iniciativa Precure de Mayo Clinic.

“La alta expresión de TERT está fuertemente vinculada a una progresión más rápida de la enfermedad”, dice Gelareh Zadeh, M.D., Ph.D., neurocirujana de Mayo Clinic y autora principal del estudio. “Esto lo convierte en un nuevo biomarcador prometedor para identificar a pacientes que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad agresiva”.

6. Investigadores de Mayo Clinic descubren la ‘fuente de la juventud’ del sistema inmunitario

Investigadores de Mayo Clinic han descubierto que algunas personas mayores mantienen una “juventud inmunitaria”, un nuevo término acuñado por investigadores de Mayo para describir un sistema inmunitario joven en personas mayores de 60 años.

“Observamos que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de estar en la sexta y séptima década de la vida. Pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad”, dice Cornelia Weyand, M.D., Ph.D., reumatóloga y médica científica de Mayo Clinic. Este hallazgo forma parte de la iniciativa Precure de Mayo Clinic.

7. Herramientas de Mayo Clinic predicen, identifican y diagnostican el alzhéimer y la demencia con mayor rapidez

Investigadores de Mayo Clinic han desarrollado nuevas herramientas para estimar el riesgo de que una persona desarrolle la enfermedad de Alzheimer años antes de que aparezcan los síntomas, como parte de la iniciativa Precure, y para ayudar a los clínicos a identificar patrones de actividad cerebral vinculados a nueve tipos de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, mediante un solo estudio de imagen.

También confirmaron la precisión de una prueba de sangre aprobada por la FDA que puede utilizarse en consultas ambulatorias de memoria para diagnosticar la enfermedad en pacientes con distintos grados de deterioro cognitivo.

“Cada paciente que entra en mi consulta lleva una historia única, moldeada por la complejidad del cerebro”, dice David T. Jones, M. D., neurólogo de Mayo Clinic y director del Programa

de Inteligencia Artificial en Neurología de Mayo Clinic. “Esa complejidad fue lo que me atrajo a la neurología y sigue impulsando mi compromiso con obtener respuestas más claras”.

8. Investigación de Mayo Clinic mejora el cribado y la detección precoz del cáncer de mama con mamas densas

Casi la mitad de todas las mujeres en Estados Unidos tienen tejido mamario denso, lo que puede dificultar la detección del cáncer de mama mediante una mamografía. Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que añadir otra prueba, denominada imagen mamaria molecular (molecular breast imaging, MBI), a una mamografía en 3D mejoró en más del doble la capacidad de detectar cáncer en tejido denso.

“Nuestra investigación se centra en detectar los cánceres más letales, que pueden incluir tumores invasivos de crecimiento rápido. Si se detectan antes, probablemente podamos salvar más vidas”, dice Carrie Hruska, Ph.D., profesora de física médica en Mayo Clinic y autora principal del estudio.

9. Investigadores de Mayo Clinic descubren que un ‘recubrimiento de azúcar’ de las células puede proteger a las que suelen destruirse en la diabetes tipo 1

Tras identificar una molécula de azúcar que las células cancerosas utilizan en su superficie para ocultarse del sistema inmunitario, investigadores de Mayo Clinic han descubierto que esa misma molécula podría, con el tiempo, ayudar en el tratamiento de la diabetes tipo 1, antes conocida como diabetes juvenil.

“Un objetivo sería proporcionar células trasplantables sin necesidad de inmunosupresión”, dice Virginia Shapiro, Ph.D., investigadora en inmunología de Mayo Clinic. “Aunque todavía estamos en etapas tempranas, este estudio puede ser un paso hacia la mejora de la atención”.

10. Nuevo estudio calcula la prevalencia de las enfermedades autoinmunes

Investigadores de Mayo Clinic y colaboradores han descrito — por primera vez — la prevalencia de las enfermedades autoinmunes en Estados Unidos. Su investigación indica que se estima que unos 15 millones de personas tienen una o más de 105 enfermedades autoinmunes.

El estudio también encontró que las enfermedades autoinmunes ocurren con mayor frecuencia en mujeres e identificó las principales enfermedades autoinmunes según prevalencia, sexo y edad.

“Conocer el número de pacientes con una enfermedad autoinmune en Estados Unidos es fundamental para evaluar si estas enfermedades están aumentando o disminuyendo con el tiempo y con el tratamiento”, dice DeLisa Fairweather, Ph.D., vicepresidenta de investigación traslacional del Departamento de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic en Florida y autora de correspondencia del estudio.