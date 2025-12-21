Licey y Gigantes triunfan, Estrellas y Escogido pierden y se cierra la lucha por la clasificación

Santo Domingo.- Francisco Mejía se quedó a un triple de batear para el ciclo, Gustavo Núñez llegó a 400 imparables en su carrera y los Tigres del Licey vencieron con pizarra 7-3 a los Toros del Este, en partido celebrado este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con su segundo triunfo seguido, el Licey mejora su marca a 21-26 en su lucha por alcanzar la clasificación al Todos Contra Todos. Los Toros quedaron en 25-22.

Anderson lanzó los primeros cuatro innings, cedió cuatro imparables, una vuelta merecida con una base por bolas y tres ponchados. Completaron la ruta Enyel De Los Santos (5), Yunior Marte (6), Frías (7), Misael Tamárez (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9).

Leasher laboró en 2.2 entradas de cuatro hits, dos carreras limpias y dos boletos. Fue seguido en el box por José Adames (3), Fernández (4), Ramón Santos (5), Felipe (6), Jarlin García (7), Emailin Montilla (8) y Euri Montero (8).

Marte (1-0, 0.00) fue el lanzador ganador, mientras que Leasher (1-2, 2.63) cargó con el revés.

Por los Tigres, Mejía dio jonrón, doble y dos sencillos con anotada y cuatro empujadas, Nuñez, de 4-2 con anotada e impulsada, Mauricio hit con dos remolcadas, Sergio Alcántara, David Hensley, Esteury Ruiz y Bonifacio, un hit cada uno.

Lavastida dio de 3-2 con anotada, De La Cruz pegó cuadrangular, Celestino, dos hits, Jeimer Candelario, Liberato, Eloy Jiménez y Lantigua, un sencillo cada uno.

Águilas 4, Estrellas 3

Las Águilas Cibaeñas vencieron 4 carreras por 3 a las Estrellas Orientales en partido de la ronda regular celebrado este sábado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Las Cuyayas fabricaron sus cuatro vueltas en el primer episodio, pero las Estrellas hicieron uso de un hermético pitcheo de relevo, aunque se quedaron cortas en remontar para llevarse el triunfo.

Estrellas vieron cortada una racha de cuatro triunfos seguidos y colocaron su récord en 22-26, y siguen con sus aspiraciones de clasificación.

Águilas Cibaeñas, por su parte, siguen en lo más alto de la tabla con marca de 31-16 y una ventaja de cinco juegos sobre el segundo lugar, y retornaron al triunfo luego de tres derrotas en línea.

Gigantes 4, Leones 1

Los Gigantes del Cibao blanquearon 4-1 a los Leones del Escogido colocándose a medio juego de la importante cuarta posición del torneo de béisbol profesional dominicano dedicado a don Juan Marichal en opción a la copa Banreservas.

Deyvison de los Santos fue el hombre clave de los Gigantes bateando de 4-2 incluyendo un cuadrangular y sencillo, una carrera anotada y dos remolcadas.

El pitcheo de los Gigantes estuvo intratable en las nueve entradas frente a los Leones que no pudieron anotar carreras y lograron ponchar diez bateadores del equipo visitante.

El lanzador ganador fue el relevista Antonio Santos, el serpentinero derrotado fue Tylor Danish en tanto que Reymin Guduan logró el salvamento.

Por los Gigantes del Cibao sobresalieron al madero con Deyvison de los Santos cuadrangular y sencillo, Luis García Jr un doblete, el debutante Nick Torres y Julio Carreras dos imparables y Marco Hernández con un sencillo.

Por Los Leones los más destacados fueron Junior Lake, Erik González, Sócrates Brito, Eliel Hernández, José Marmolejos, Freudy Batista y un inatrapable cada uno.

Se cierra la lucha por la clasificación

Tras los resultados de este sábado, las Águilas Cibaeñas se mantienen sólidas en la cima con récord de 31-16 y un consistente porcentaje de .660.

Los Toros del Este, con marca de 25-22, conservan la segunda posición.

En tanto, Leones del Escogido y Estrellas Orientales comparten el tercer lugar con idéntico registro de 22-26, en una cerrada batalla por asegurar su pase al Round Robin.

Por su parte, Gigantes del Cibao y Tigres del Licey igualan en el último puesto con 21-26, aunque apenas a medio juego de diferencia, lo que mantiene viva la lucha por la clasificación.

Con solo tres partidos restantes en el calendario de la serie regular, cada encuentro se convierte en decisivo para definir los equipos que avanzarán al Round Robin de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).