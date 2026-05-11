Fallece en Moca el reconocido médico Omar Hernández

Moca, Espaillat.-Falleció este lunes en esta ciudad el reconocido médico Omar Hernández, hecho que ha causado profundo pesar en distintos sectores sociales, profesionales y comunitarios de la provincia Espaillat.

El doctor Omar Hernández, era esposo de una hija del fallecido exgobernador Miguel Ángel Michel y padre del también médico y actual regidor del Ayuntamiento de Moca, Omar Miguel Hernández Michel.

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas expresiones de tristeza entre familiares, amigos, colegas y ciudadanos que resaltaron sus cualidades humanas y profesionales.

El doctor Omar Hernández, fue ampliamente valorado en los círculos sociales y médicos de Moca, donde se distinguió por su trato afable, su espíritu jovial y la alegría que transmitía en tertulias, encuentros y actividades sociales.

Personas cercanas destacaron que, además de su ejercicio profesional, mantenía una estrecha relación con diversos sectores de la comunidad, cultivando amistades y mostrando siempre una actitud cordial y solidaria.

Diversas personalidades han expresado mensajes de condolencias a sus familiares, especialmente a su hijo Omar Miguel Hernández Michel y demás allegados, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

Actos fúnebres

Los actos fúnebres del doctor Omar Fernández Hernández, serán realizados en la Fuente de Luz Memorial Park, ubicada en la avenida Circunvalación Norte, kilómetro 2.5, en Santiago.

El velatorio se llevará a cabo este lunes 11 desde la 1:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. Mientras que el martes 12 de mayo continuará desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

A la 1:00 de la tarde del martes será celebrada una misa de cuerpo presente, y posteriormente, a las 2:00 de la tarde, se realizará su sepultura.

Por Luis Ramón López