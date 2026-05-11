Knicks completan la barrida frente a 76ers, Timberwolves iguala la serie contra los Spurs

FILADELFIA . —Los Knicks de Nueva York están de vuelta en las finales de la Conferencia Este, al establecer un récord de postemporada de la NBA con 11 triples en el primer cuarto ante una estruendosa multitud que alentaba al equipo visitante, y al arrollar 144-114 a los 76ers de Filadelfia el domingo para barrer la serie de segunda ronda.

Deuce McBride encestó siete de los 25 triples de Nueva York —una cifra que igualó el récord de postemporada de la NBA— y anotó 25 puntos. Jalen Brunson sumó 22 unidades, mientras Josh Hart y Karl-Anthony Towns aportaron 17 tantos cada uno en la más reciente victoria abultada de los Knicks en playoffs.

Los Knicks avanzaron a las finales del Este por segunda temporada consecutiva y jugarán contra el ganador de la serie entre Cleveland y Detroit. Los Pistons tienen ventaja de 2-1.

Los Knicks la temporada pasada llegaron a las finales de la Conferencia Este por primera vez en 25 años antes de perder ante Indiana. Luego, los Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau y lo reemplazaron por Mike Brown, quien los guió a siete triunfos consecutivos en playoffs, comenzando con los últimos tres partidos contra Atlanta.

Los aficionados de los Knicks convirtieron en costumbre comprar entradas por miles en la arena de los Sixers para partidos de playoffs a lo largo de los años, y en el cuarto juego quizá hicieron su declaración más ruidosa hasta ahora. Los seguidores de los Knicks levantaron escobas afuera de la arena y, ya dentro, agitaron toallas con la frase “Always Knicks”, mientras acallaban ruidosamente a los pocos aficionados de los Sixers que no ganaron unos dólares extra en el mercado secundario y se quedaron.

La franquicia de los 76ers no logró frenar a los aficionados de los Knicks en su intento de comprar boletos.

Los 76ers fracasaron aún más al intentar detener a los Knicks en la duela.

El cuarto juego fue una paliza desde el salto inicial, con los Knicks usando la línea de tres puntos como punto de partida para su propio juego de tiros tipo pop-a-shot.

Con los aficionados de los Knicks de pie y coreando “Deuuuce”, McBride encestó uno, dos, tres, cuatro —¡cuatro!— triples consecutivos para una rápida ventaja de 20-6, y los Sixers ya estaban contra las cuerdas. McBride se convirtió en el primer Knick (desde que comenzó el registro jugada por jugada en 1997) en encestar cuatro triples en el primer cuarto de un partido de playoffs.

Los récords de triples de Nueva York apenas estaban calentándose.

Brunson añadió dos en el primer cuarto (seis en total) para ayudar a que los Knicks acertaran 11 de 13, lo que igualó la marca de la NBA de más encestes en un periodo.

Los Knicks totalizaron 18 triples en la primera mitad para anotar 54 puntos gracias al tiro de larga distancia, en comparación con los 57 totales de los 76ers. En conjunto, eso representó una ventaja de 81-57 y ayudó a impulsar a los Knicks hacia su primera barrida en una serie al mejor de siete desde las semifinales del Este de 1999 contra Atlanta.

Los Knicks anotaron más de 80 puntos en la primera mitad en dos de cinco partidos de playoffs como visitantes esta temporada.

La segunda mitad fue un mero trámite, y los Sixers se dirigen a casa tras una valiente remontada en la serie para imponerse 3-1 a Boston en la primera ronda.

Joel Embiid cerró otra temporada marcada por las lesiones con 24 puntos, Tyrese Maxey tuvo 17, y los Sixers aún no han superado la segunda ronda desde 2001.

Timberwolves iguala la serie contra los Spurs

MINNEAPOLIS — Anthony Edwards anotó 16 de sus 36 puntos en el último cuarto para ayudar a los Minnesota Timberwolves a igualar su serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA contra los San Antonio Spurs con una victoria de 114-109 tras la sorprendente expulsión de la estrella Victor Wembanyama al comienzo del segundo cuarto del cuarto partido del domingo.

Naz Reid recibió el fatídico codazo en el cuello de un frustrado Wembanyama y terminó con 15 puntos y nueve rebotes para ayudar a los Timberwolves a cerrar con fuerza después de algunos momentos titubeantes.

Edwards anotó un triple desde 8,2 metros para acercar a los Wolves a 94-91, y en los últimos minutos pidió ayuda a gritos a la afición mientras los Spurs solicitaban rápidamente un tiempo muerto. Su triple tras recibir el balón desde la banda, a falta de 5:12, puso a los Wolves arriba 98-97, su primera ventaja desde la mitad del tercer cuarto.

Luego, los pívots se pusieron manos a la obra sin Wembanyama defendiendo la zona. Rudy Gobert anotó una jugada de tres puntos a falta de 3:02 tras un pase preciso de Reid y, más tarde, remató con una volcada para poner el marcador 107-101 a falta de 1:56 tras un pase de Julius Randle . Gobert terminó con 11 puntos y 13 rebotes.

El tiro de Reid a falta de 40 segundos le dio a los Wolves una ventaja de siete puntos, antes de que Dylan Harper capturara un rebote, provocara una falta y anotara dos tiros libres para que los Spurs se acercaran a tres puntos. Ayo Dosunmu encestó dos tiros libres a falta de 9.8 segundos para sentenciar el partido y empatar la serie a dos juegos por bando.

San Antonio será sede del quinto partido el martes, y la liga determinará la situación de Wembanyama tras la falta flagrante de tipo 2 y la expulsión automática que se le impuso por el contacto excesivo con Reid.

Harper y De’Aaron Fox anotaron 24 puntos cada uno, y Stephon Castle añadió 20, mientras que los escoltas de los Spurs tomaron el relevo de su superestrella de 2,24 metros sin inmutarse y convirtieron el resto de la noche en una exhibición de tiros de media distancia con una serie de tiros en suspensión dentro y alrededor de la zona pintada.

El público del Target Center enloqueció cuando Wembanyama abandonó la cancha con Minnesota ganando por dos puntos, pero los Wolves no supieron aprovechar del todo la oportunidad que les brindó su ausencia. Desde hace tiempo, tienden a perder su ventaja, sobre todo en defensa, cuando falta la estrella del equipo contrario.

Tras cometer seis pérdidas de balón en un tercer cuarto en el que anotaron 20 puntos, los Wolves se encontraron con otra desventaja de ocho puntos al comienzo del último cuarto tras el triple de Fox.