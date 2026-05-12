Thunder barre a LeBron y los Lakers; Cavaliers vencen a Pistons y empatan serie

LOS ÁNGELES (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos, Chet Holmgren retacó el balón para desempatar con 32,8 segundos por jugar, y el Thunder de Oklahoma City barrió a los Lakers de Los Ángeles en la segunda ronda de los playoffs de la NBA con una victoria de 115-110 en el cuarto juego la noche del lunes.

Ajay Mitchell anotó 10 de sus 28 puntos en el frenético último periodo, mientras el Thunder superaba el tenaz esfuerzo de los Lakers y mejoraba a 8-0 en los playoffs con su victoria más difícil de la postemporada.

LeBron James sumó 24 unidades y 14 rebotes en el último partido de la inédita 23era temporada del máximo anotador en la historia de la NBA, pero falló una bandeja con tablero en penetración con 20 segundos restantes que habría puesto a los Lakers por delante.

James, de 41 años, ha dicho repetidamente que no ha decidido si jugará la próxima temporada, por lo que no hubo ceremonia ni un aire de trascendencia alrededor de este partido. En su lugar, los Lakers intentaron desesperadamente alargar su año, solo para perder ante Oklahoma City por octava vez esta temporada.

Austin Reaves anotó 27 puntos antes de fallar un triple para empatar con ocho segundos por jugar para los Lakers, que avanzaron una ronda más de lo que casi cualquiera esperaba después de perder al campeón anotador de la NBA Luka Doncic y a Reaves por lesiones importantes hace un mes.

Los Ángeles aun así perdió seis de sus últimos siete partidos de playoffs y se quedó muy lejos de las finales de conferencia por tercera temporada consecutiva.

Oklahoma City afrontó sus primeros déficits en el cuarto periodo de todos los playoffs en el cuarto juego, ya que los Lakers se negaron repetidamente a rendirse.

Cavaliers vencen a Pistons y empatan serie

CLEVELAND. — Donovan Mitchell igualó un récord de los playoffs de la NBA con 39 puntos en la segunda mitad y los Cavaliers de Cleveland empataron su serie de segunda ronda contra los Pistons de Detroit con una victoria por 112-103 el lunes por la noche.

Mitchell igualó la marca de Eric “Sleepy” Floyd con un tiro libre cuando restaban 27,6 segundos. Tuvo la oportunidad de romper el récord, establecido en 1987 contra los Lakers de Los Ángeles, pero falló su segundo tiro libre.

Terminó con 43 puntos, incluidos 15 durante la racha de 24-0 de Cleveland que se extendió desde los últimos 12 segundos de la primera mitad hasta los primeros seis minutos del tercer cuarto. Cleveland perdía 56-52 al descanso antes de tomar el control.

Los Cavs acertaron 10 de 12 tiros de campo y encestaron tres triples. También convirtieron cinco pérdidas de balón de los Pistons en nueve puntos.

La racha de 24-0 fue la más larga en un partido de playoffs de la NBA desde que Minnesota también anotó 24 puntos consecutivos en el sexto juego de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste contra Denver en 2024. También fue el tramo más largo de Cleveland en un partido de postemporada desde que se registran estadísticas jugada por jugada en 1997-98. El récord anterior era de 19 en un duelo de semifinales del Este contra Boston.

James Harden logró su 40mo doble-doble en playoffs con 24 puntos y 11 asistencias. Evan Mobley aportó 17 unidades, cinco tapones y tres robos, mientras Cleveland se mantuvo invicto en casa en seis partidos de postemporada.

Caris LeVert consiguió un máximo de la temporada con 24 tantos para Detroit. Cade Cunningham anotó 19, la primera vez que se queda por debajo de 20 en 11 partidos de playoffs esta temporada, y Tobias Harris sumó 16.

El quinto juego se disputa la noche del miércoles en Detroit.