Pistons eliminan al Magic, Cavaliers hace lo mismo con Raptors

DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 32 puntos y repartió 12 asistencias, Tobias Harris sumó 30 puntos y los Pistons de Detroit vencieron el domingo por 116-94 al Magic de Orlando en el séptimo partido para ganar una serie de playoffs por primera vez en 18 años.

Cunningham promedió 32,4 puntos para Detroit, que ganó por última vez una serie de postemporada al derrotar a Orlando en la segunda ronda en 2008. Los Pistons avanzan para enfrentar al ganador del séptimo partido del domingo por la noche entre los Cavaliers de Cleveland y los Raptors de Toronto. El primer partido será el martes en el Little Caesars Arena.

Los Pistons se convirtieron en el 15.º equipo en la historia de la NBA en remontar un déficit de 3-1 y el segundo en las últimas dos noches, después de que los Philadelphia 76ers remontaran para eliminar a Boston.

Estuvieron abajo por 24 puntos en el sexto partido en Orlando antes de reaccionar para llevarse la serie en casa. Orlando solo anotó 113 puntos en los últimos seis cuartos de la serie —un promedio de 18,8 por periodo.

Cunningham y Harris se convirtieron en los primeros compañeros de los Pistons en anotar 30 puntos en un partido de playoffs desde que Bob Lanier (33) y Howard Porter (30) lo hicieron contra los Golden State Warriors el 17 de abril de 1977.

Paolo Banchero anotó 38 para el Magic.

Cada equipo necesitaba una segunda opción ofensiva en el séptimo partido.

Harris cumplió ese papel para Detroit, pero Orlando solo tuvo a otro jugador en dobles dígitos en los primeros tres cuartos, ya que Desmond Bane aportó 10.

Los Pistons también recibieron un gran aporte del pívot All-Star Jalen Duren. Había sido superado por Wendell Carter Jr. en los primeros seis partidos, pero registró su primer doble-doble de la serie con 15 puntos y 15 rebotes.

Cavaliers vencen 114-102 a Raptors en el séptimo juego

CLEVELAND.— Jarrett Allen igualó su mejor marca de anotación en playoffs con 22 puntos y capturó 19 rebotes, mientras los Cavaliers de Cleveland avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este con una victoria de 114-102 sobre los Raptors de Toronto en el séptimo partido de la serie el domingo por la noche.

Donovan Mitchell encabezó a los Cavaliers con 22 unidades y James Harden aportó 18 en una serie en la que el equipo local ganó los siete partidos.

Cleveland, cuarto preclasificado, visitará a Detroit, el primero de la siembra, el martes por la noche en el primer partido de la segunda ronda. Los rivales de la División Central dividieron sus cuatro enfrentamientos de la temporada regular.

Scottie Barnes sumó 24 tantos y nueve rebotes, y RJ Barrett anotó 23 por los Raptors, que estaban en los playoffs por primera vez desde 2022.

Allen registró 14 puntos y 10 rebotes, incluidos cinco en el aro ofensivo, mientras Cleveland firmó una racha de 49-21 durante un tramo de 15 minutos entre el segundo y el tercer cuarto, en el que convirtió un déficit de nueve puntos en una ventaja de 19.

Toronto lideró durante la mayor parte de la primera mitad y llegó a tener una ventaja de 10 puntos a mitad del segundo cuarto antes de que Cleveland iniciara su remontada.

Los Cavaliers perdían 47-38 con 2:58 por jugarse cuando encadenaron una racha de 11-2 para cerrar la primera mitad e igualar el marcador 49-49. Los Cavs llevaban 4 de 17 en triples antes de que Harden, Max Strus y Jaylon Tyson acertaran desde más allá del arco.

Cleveland tomó la delantera con nueve puntos consecutivos para abrir el tercer cuarto, mientras Mitchell anotó cinco y Mobley añadió cuatro.