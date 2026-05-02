JCE concede plazo hasta el 11 de mayo a los cumpleañeros de abril para renovar su cédula

Santo Domingo. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, anunció que los cumpleañeros de abril tendrán hasta el 11 de mayo para renovar su cédula de identidad y cédula de identidad y electoral, ya que el proceso inició el día 12 del presente mes, medida que entiende es un acto de justeza e igualdad.

Jáquez Liranzo hizo el anuncio ayer jueves, durante la conferencia “La nueva cédula de identidad y electoral, garantía de Estado y soberanía nacional” en la que presentó los avances de la implementación del documento de identidad, el impacto en la ciudadanía, la seguridad jurídica y la soberanía nacional.

La actividad organizada por la Fundación Dominicana Debate Global PI, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE) y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) contó con la presencia de las miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán.

Tambien, los suplentes Prado López, Anibelca Rosario y Tony Tejada; el secretario general Sonne Beltré, el cuerpo directivo de la JCE, delegados y representantes de las organizaciones partidarias, personalidades de la vida nacional, así como docentes, académicos y estudiantes.

Cédula de identidad y electoral es garantía de Estado y soberanía nacional

El presidente de la JCE sostuvo que la conferencia tiene como palabras clave el Estado y soberanía, las cuales de manera transversal se transforman en la cédula. Aseguró que la identidad es en sí misma una afirmación de quienes somos como personas y como dominicanas y dominicanos, ya que ambas funciones son constitucionales y transversales a la soberanía, la paz y al bien común.

En ese sentido, apuntó que la identidad es un requisito de nación, de soberanía como Estado y que la JCE es responsable y guardiana del registro civil (actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción) e impacta a la persona desde el nacimiento hasta más allá de la muerte.

“Igualmente, somos constitucionalmente los responsables y guardianes de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral … Y es en el marco del 103 aniversario de la JCE que se dio inicio al proyecto más importante en la historia de nuestra identidad: la renovación de las cédulas, cuya misión es otorgar a más de nueve millones de dominicanos y dominicanas una nueva cédula”, indicó Jáquez Liranzo.

Las 5 razones por las que la cédula es un tema de Estado

Jáquez Liranzo dijo que la cédula no es un simple trámite burocrático, ni un cambio de plástico por plástico, sino un tema de Estado por cinco razones: por su importancia en los diferentes actos del Estado civil, implica una depuración del padrón y el registro civil, documento está acorde con los avances tecnológicos, tiene un valor patrio y es una inversión.

Como primera razón, señaló que por su importancia, “ya que sin cédula no se pueden realizar las actuaciones, derechos y deberes de la vida ciudadana (casarse, declarar a sus hijos/as, estudiar, emprender, trabajar, viajar, hacer transacciones bancarias, suscribir contratos para comprar o vender, usar los servicios del Estado).

En ese sentido, señaló que como función democrática, a través del documento de identidad se ejerce el derecho a votar, elegir y ser candidato y candidata, a ser elegible, además de ser transversal, ya que un acta de nacimiento se convierte en una cédula de identidad electoral y esa cédula se convierte en un voto, en el derecho fundamental de los soberanos que es el pueblo.

Como segunda razón, indicó que la misma implica la depuración más segura, exhaustiva y transparente al registro civil y al padrón electoral ya que no es un cambio de cédula por cédula, sin controles, sin rigurosa verificación y comprobación tras recordar que la JCE tiene solo 19 años con el control institucional y operativo del registro civil, de las oficialías y, desde entonces, han trabajado arduamente para corregir la herencia ancestral de errores en los libros registrales, los cuales se escribían a mano.

Como tercera razón, expuso que la renovación del documento de identidad está acorde a los avances tecnológicos y a los más altos estándares internacionales de seguridad: “Es una cédula segura, inteligente, generacional, futurista, con variadas oportunidades de uso, incluyendo lo digital, que facilitará la interoperabilidad entre todas las entidades públicas y privadas del Estado, incluso puede ser el documento único de identidad de la República Dominicana”.

Apuntó como cuarta razón, que tiene un valor patrio de protección al medio ambiente y valores culturales de la nación con tres diseños por categoría (menores, militar y extranjero/a legal en el país.

Finalmente, como la quinta razón, Jáquez Liranzo indicó que la misma no es un gasto sino una inversión, ya que la cédula no se vence cada 10 años, sino que es una robusta pieza de ingeniería que incorpora más de 100 características de seguridad.

Las palabras de bienvenida de la conferencia estuvieron a cargo de Amauris Martínez, decano de la Facultad de Derecho de la UCSD, mientras que Trajano Santana, de la Fundación Dominicana de Debate Global PI, ofreció ponderaciones y comentarios sobre la conferencia.

Al cierre de la jornada, se desarrolló un panel del preguntas y respuestas.