JCE recibió 236 mil 358 solicitudes de servicios para la nueva cédula desde el 12 al 25 de abril

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral recibió 236 mil 358 solicitudes de servicios con miras a obtener la nueva cédula de identidad y cédula de identidad y electoral desde el domingo 12 al sábado 25 de abril del presente año.

De esta cifra, han sido entregadas 182,006 cédulas en el nuevo formato y están listas 32,205 para que los ciudadanos la pasen a retirar a cualquier centro de cedulación de su preferencia y 22,147 en trámite de personalización para entrega.

Un dato importante para destacar es que, de estas 236 mil 358 solicitudes, 118,859 corresponden al sexo femenino y 117,499 al masculino.

Servicios ofrecidos por grupos etarios

Entre los grupos etarios que han acudido a renovar su cédula desde el 12 al 25 de abril se destaca: entre 31 a 40 años de edad, un total de 43,946 (18.6 %); entre 51 a 60 años de edad, un total de 42,449 (18 %); entre 41 a 50 años de edad, la cifra de 42,125 (17.8 %).

Igualmente, de 21 a 30 años de edad, un total de 37,334 (15.8 %); de 61 a 70 años de edad, 33 mil (14 %); de 71 a 80 años de edad, 18,142 (7.7 %); de 16 a 20 años, 13,990 (5.9 %); de 81 a 90 años, un total de 4,693 (2 %); de 91 a 100 años, un total de 652 (0.3 %); y de 100 años en adelante, un total de 27 ciudadanos y ciudadanas.

Provincias con más solicitudes

Entre las provincias que más servicios han requerido para la renovación del documento de identidad figuran, en primer lugar, Santo Domingo, con 45,885; seguido del Distrito Nacional, con 34,619; en un tercer lugar está Santiago, con 23,281.

Asimismo, prosiguen San Cristóbal, con 14,645; seguido de La Vega, con 9,422; Puerto Plata, con 7,799; Duarte, con 7,797; y San Pedro de Macorís, con 7,214. Las demás provincias oscilan entre 6 mil y hasta mil solicitudes de servicios.

Estas cifras no incluyen las personas que han participado en el primer trimestre del año en los operativos de captura y posterior entrega en instituciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro, disposición que el Pleno de la JCE aprobó que se extendiera hasta marzo de 2027, de forma simultánea con los servicios que se ofrecen en los 193 centros de cedulación, con el objetivo de aumentar la capacidad de la emisión del documento de identidad y de garantizar, eficientemente, el cumplimiento de la meta de dotar a la ciudadanía de la nueva cédula.

La JCE inició el pasado 12 de abril la cedulación a nivel nacional con 193 centros de cedulación disponibles para la ciudadanía, la cual debe acudir en el mes de su cumpleaños.

La ciudadanía puede informarse de todos los detalles de la nueva cédula en la web habilitada para estos fines www.nuevacedula.jce.gob.do, así como en la página institucional y las redes sociales del órgano electoral y de la identidad.