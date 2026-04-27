Huelga en Juan López registra amplio respaldo contra cierre de su entrada principal

Juan López, Moca.-El llamado a huelga convocado por organizaciones civiles y comunidades en rechazo al cierre de la principal entrada al distrito municipal de Juan López, se cumple en sus primeras horas en casi su totalidad, evidenciando el amplio respaldo de la población a esta causa.

La paralización ha sido acogida por diversos sectores, incluyendo comercios, tiendas, restaurantes y otras actividades productivas, cuyos propietarios decidieron sumarse a la jornada en señal de protesta ante lo que califican como un atropello a la identidad y desarrollo de esta comunidad del municipio de Moca.

Los organizadores de la protesta destacaron que la respuesta ciudadana refleja el nivel de preocupación existente frente a la posible clausura de esta vía, considerada vital para la movilidad, la economía y la vida cotidiana de los residentes.

Marcha caravana a las 6:00 p.m.

Asimismo, informaron que para la tarde de este mismo día, a las 6:00 p.m., está prevista la realización de una caravana en apoyo al no cierre del Cruce de Chero, como parte de las acciones pacíficas en defensa de este acceso.

La movilización iniciará en el reconocido restaurante El Kiosko y recorrerá hasta el Cruce de Chero, donde los participantes reiteraron su llamado a las autoridades para que reconsidere la medida y escuchen el clamor de la comunidad.

Los convocantes insistieron en que la lucha continuará de manera organizada y pacífica, en defensa de los derechos y el desarrollo de Juan López y zonas aledañas.

Por Luis Ramón López