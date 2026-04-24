Supermercados Nacional llega a Jarabacoa

La marca fortalece su expansión con una nueva sucursal que impulsa el desarrollo local y acerca su propuesta de valor a la región norte

La Vega, RD. – Como parte de su continuo plan de crecimiento, Supermercados Nacional dio apertura a su primera tienda en Jarabacoa, consolidando así su presencia en la región norte del país y reafirmando su compromiso de estar cada vez más cerca de sus clientes.

Ubicada en la avenida Federico Basilis, esta nueva sucursal representa la tienda número 23 de la marca, generando un total de 107 empleos directos y contribuyendo al dinamismo económico de la provincia de La Vega.

La tienda ha sido concebida para brindar una experiencia de compra cómoda y eficiente, con una infraestructura de aproximadamente 3,000 metros cuadrados, de los cuales 1,600 metros corresponden al piso de venta.

Además, dispone de 130 parqueos para vehículos y 100 espacios destinados a motocicletas, facilitando el acceso de los clientes.

Con esta apertura, Supermercados Nacional lleva a los habitantes de Jarabacoa y sus alrededores, una propuesta basada en calidad, frescura y servicio, ofreciendo productos de alto valor nutricional, precios competitivos y un surtido diferenciado que incluye sus reconocidas marcas privadas y exclusivas como Líder, Casa Líder, Food Club, Top Care, Cerdo El Criollo, Origen Nacional, Elpozo y Landana.

“El compromiso que tenemos con nuestros clientes va más allá del buen servicio, la calidad y variedad de productos; también está enfocado en acercarnos cada día más a ellos, ofrecerles la comodidad de la cercanía en un espacio diseñado para que disfruten de una excelente experiencia de compra”, expresó Celso Portela, vicepresidente de operaciones de Centro Cuesta Nacional.

Este nuevo establecimiento incorpora áreas especializadas que forman parte de la esencia de la marca, entre ellas delicatessen, pescadería, carnicería y La Panera, espacios pensados para ofrecer productos frescos y de la más alta calidad en cada categoría.

“Para nosotros es de suma importancia continuar aportando a mejorar la calidad de vida de la familia dominicana. Con nuestra llegada a Jarabacoa, reafirmamos ese compromiso, no solo con nuestros clientes, sino también con el desarrollo de las comunidades donde operamos”, expresó Madelyn Martínez, vicepresidente de mercadeo y retail financiero de Centro Cuesta Nacional.

Como parte de su enfoque de responsabilidad social, la marca mantiene su tradición de destinar los recursos de inauguración a iniciativas que generen impacto positivo en la comunidad.

En esta ocasión, los fondos serán canalizados a través de la Escuela y Politécnico Salesiano Santo Domingo Savio de Jarabacoa, una institución educativa católica con una amplia trayectoria en la formación integral de niños y jóvenes, destacada por su enfoque técnico y su promoción de valores inspirados en el modelo de San Juan Bosco.

Asimismo, a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, un espacio de referencia espiritual y comunitaria en Jarabacoa que, además de su labor pastoral, impulsa actividades sociales, formativas y de acompañamiento a familias, fortaleciendo el tejido comunitario de la zona.

Supermercados Nacional Jarabacoa está abierto al público de lunes a sábado en horario de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y los domingos de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.