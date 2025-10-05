INFOTEP expande su presencia en Jarabacoa con inauguración centro de formación

Jarabacoa, provincia La Vega. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inauguró el Centro Tecnológico Mario Nelson Galán ubicado en el municipio de Jarabacoa, con el objetivo de acercar la capacitación técnico-profesional a una de las zonas de mayor crecimiento económico, turístico y residencial de la República Dominicana.

El acto fue encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, acompañados de autoridades locales y provinciales, empresarios y líderes comunitarios.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la inauguración del Centro Tecnológico Mario Nelson Galán representa mucho más que la apertura de una nueva infraestructura, al constituirse en un símbolo del proceso de transformación institucional y expansión territorial que ha experimentado el INFOTEP durante los últimos cinco años.

“Este nuevo centro fortalece el desarrollo sostenible de Jarabacoa, una comunidad en crecimiento que combina su potencial ecológico, turístico y social, y que ahora contará con una herramienta clave para formar a jóvenes y adultos con las competencias necesarias para impulsar el progreso local y nacional”, afirmó Paliza.

En ese orden, Santos Badía, informó que la Junta de Directores del INFOTEP aprobó designar el nuevo Centro Tecnológico con el nombre Mario Nelson Galán, en honor a quien fuera un jarabacoense destacado, maestro y médico que ofrendó su vida por los ideales de libertad, justicia y progreso.

“Este centro no es solo un edificio, es una respuesta al sueño de los jóvenes de tener oportunidades reales de crecimiento. Lo dedicamos a la memoria de Mario Nelson Galán, un héroe jarabacoense, maestro y médico que ofrendó su vida por los ideales de libertad y justicia. Hoy honramos su ejemplo formando a las nuevas generaciones con las herramientas del conocimiento y del trabajo digno”, expresó Santos Badía.

El titular del INFOTEP destacó que, mediante acuerdos con la Fundación Serranía, la institución ha formado más de 12 mil 500 mujeres en Jarabacoa, y señaló que este nuevo centro marca el inicio de un proyecto de mayor alcance para seguir fortaleciendo la formación técnico profesional en la región.

Explicó que, por tratarse de un municipio con una alta concentración de segundas residencias, Jarabacoa genera una creciente demanda de servicios profesionales y domésticos, lo que abre amplias oportunidades de empleo para personas debidamente capacitadas en el trabajo del cuidado y otras áreas productivas.

En nombre de los socios del antiguo club Jimenoa

Radhamés Piña Castillo, socio del histórico Club Social del Jimenoa, explicó que la idea de ceder el club al INFOTEP surgió del consenso de la directiva para convertir la propiedad, fundada en 1909, en un Centro Tecnológico de formación técnico profesional, para dejar un legado a las nuevas generaciones.

La propuesta contó con el respaldo de socios como Rafael García Núñez, Francisco Sierra, Homérico Estrada Imbert, Eeli Manuel Ylitalo, Leonel Rodríguez Batista, José Manuel Jiménez y José Francisco Sierra. “Saber que este lugar seguirá formando jóvenes para el futuro de Jarabacoa es motivo de orgullo y esperanza”, afirmó Piña Castillo.

45 aniversario del INFOTEP

Esta inauguración se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 45 aniversario del INFOTEP, institución creada el 16 de octubre de 1980, bajo el modelo tripartito que integra al Estado, los empresarios y los trabajadores, con el propósito de impulsar la formación técnico-profesional en la República Dominicana.

El Centro Tecnológico Mario Nelson Galán ofrecerá una amplia oferta formativa en áreas de alta demanda laboral, incluyendo electricidad, informática, programación web, ciberseguridad, marketing digital, contabilidad, idiomas y habilidades blandas, como liderazgo e inteligencia emocional. Durante la inauguración, autoridades del Ministerio de la Presidencia, del INFOTEP, y líderes locales realizaron un recorrido por las aulas equipadas y climatizadas del centro.

La apertura del Centro Tecnológico Jarabacoa se enmarca dentro del plan de expansión del INFOTEP, acercando la formación técnico-profesional a las comunidades y consolidando el compromiso institucional con el desarrollo humano y productivo de la República Dominicana.