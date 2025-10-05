JCE y EMDOC firman contrato para suplir equipos, materiales y servicios para la nueva cédula

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) y el consorcio adjudicatario de la licitación pública internacional JCE-CCCLPI-2024-0001, EMDOC, firmaron el viernes el contrato para suplir equipos, materiales y servicios para la renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.

Por parte de la JCE firmó su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; mientras que en representación del consorcio EMDOC rubricaron Franklin Geovanny Ciprián Goodin y Bernardo Antonio Pérez Díaz, acto en el que estuvieron presentes el miembro titular del Pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises; el secretario general, Sonne Beltré Ramírez; así como también el presidente del consorcio EMDOC, José Alberto Lisac.

La notario actuante para la legalización de las firmas de las partes suscribientes fue la doctora Ana María Hernández.

“La idea de este acto es formalizar el inicio del proyecto de la nueva Cédula de Identidad y la Cédula de Identidad Electoral”, sostuvo Jáquez Liranzo, al dirigir unas palabras tras la firma del contrato entre las partes.

Contrato desde la favorabilidad al Estado

El presidente de la JCE destacó lo trascendental de la firma del contrato, por lo que conlleva el mismo para que los dominicanos y dominicanas puedan tener un documento seguro y acorde a los nuevos tiempos, y señaló que el documento, que consta de 14 páginas, fue debidamente analizado desde el punto de vista técnico, jurídico, tecnológico, institucional y desde la favorabilidad al Estado, aprobado por el Pleno, órgano facultado por la Constitución y como lo establece la Ley 20-23.

“Y yo tengo la tranquilidad de que, particularmente, podemos mostrar este contrato con el pecho abierto, con el orgullo y la certeza de su transparencia… Lo que está ahí es lo que ordenó el pliego de condiciones y lo más favorable para la República Dominicana y, sobre todo, para el fortalecimiento de nuestra identidad”, sostuvo el presidente del órgano electoral.

Agradecen al Comité de Licitaciones y a la Comisión Técnica

El presidente de la JCE agradeció en nombre del Pleno a los integrantes del Comité de Licitaciones y de la Comisión Técnica de la JCE por la entrega, probidad, firmeza y apego a la Constitución y a las leyes en este proceso de licitación pública internacional.

El Comité de Licitaciones está integrado por Luis A. Mora, quien lo preside; Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Joel Lantigua Peralta, director de Planificación y Desarrollo; José Cuello de la Cruz, director Financiero y Luis Vílchez Marranzini, director de Acceso a la Información.

En tanto que la Comisión Técnica la integran los directores Américo Rodríguez de Cedulación); Johnny Rivera de Informática; Luis Mariano, Registro Electoral; Ceira Merejo, subdirectora de Planificación y Desarrollo, y Danny Reyes Marcelino, subdirector de la Comisión de Tecnología.

Durante el acto estuvieron también presentes los directores de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; de Relaciones Internacionales, Jorge Suncar; el rector del IESPEC, Felipe Carvajal; el auditor general, Sandy Abreu, el asistente especial técnico de la Presidencia, Malaquías Contreras, entre otros colaboradores y colaboradoras de la institución.

Por EMDOC participaron, además de los rubricantes y del presidente del consorcio, Adonay Ortega, Yorlín Reyes, José Barreto, Oliver Calvo, Leda Gómez, César Áviles, Marucho Méndez y Junior Tolentino.

EMDOC es un consorcio integrado por las empresas GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech, Veridos.