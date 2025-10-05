INDOTEL inicia en Jimaní “Sonan-Do” del proyecto Soberanía 4.0 que promueve la música dominicana

El programa integra a las comunidades fronterizas en un esfuerzo por fortalecer su identidad y conexión con la música del país

Jimaní, Independencia. – A ritmo merengue y bachata, personas de todas las edades se congregaron este sábado en el Parque Juan Pablo Duarte de Jimaní para participar en el lanzamiento de “Sonan-Do” del proyecto Soberanía 4.0, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) orientada a fortalecer la identidad nacional y la cultura del país mediante la promoción de la música y la cultura dominicana.

El acto abarcó una jornada repleta de música, bailes y presentaciones de destacados artistas dominicanos, quienes con su talento demostraron la riqueza cultural que caracteriza a República Dominicana y que precisamente busca difundir el proyecto Soberanía 4.0, el cual tiene como objetivo fortalecer la identidad nacional y los valores culturales del país.

Al dar las palabras centrales del lanzamiento, el presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, subrayó que valor estratégico de esta iniciativa es dar un paso firme para que la frontera escuche y sienta música dominicana, y que no solo se trata de proteger el espectro radioeléctrico, sino de garantizar que cada ciudadano pueda conectarse con su historia, sus valores y su identidad nacional.

“Hemos iniciado por aquí en el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, ya que nuestra música eleva nuestra cultura. Gracias por recibirnos, y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad”, resaltó Gómez Mazara.

Mientras que senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, manifestó su respaldo a esta iniciativa y destacó la visión del INDOTEL para solucionar las interferencias de emisoras extranjeras en territorio dominicano.

“De verdad nosotros tenemos que evitar las interferencias y tenemos que hacer y trabajar para que Soberanía 4.0 sea una realidad en la provincia Independencia, Pedernales, Elías Piña, Montecristi, Dajabón y toda la parte limítrofe del país”, puntualizó el legislador.

De su lado, la gobernadora de la provincia Independencia, Mercedes Novas, destacó el valor simbólico y estratégico del lanzamiento al subrayar que esta iniciativa representa una oportunidad para reafirmar los valores patrios y fortalecer la presencia del Estado en la frontera.

Durante una sección del evento denominada De mi puño y letra, los destacados cantautores Enrique Félix, Miguel Brauh y Héctor Peña interpretaron temas hechos famosos en otras voces.

El proyecto “Sonan-Do” es coordinado por el merenguero Pochy Familia, y representa una respuesta del Gobierno ante los desafíos que enfrenta el espectro radioeléctrico dominicano en la frontera, donde la interferencia de señales extranjeras ha afectado históricamente el acceso de la población local a contenidos nacionales.

Esta nueva fase del programa amplía el alcance de las acciones gubernamentales, llevando servicios de comunicación de calidad a zonas que tradicionalmente han estado al margen de la cobertura mediática dominicana.

La asistencia los jimanienses reflejó el entusiasmo y el respaldo popular a una iniciativa que promete transformar el panorama comunicacional de la zona. Los munícipes disfrutaron de un ambiente festivo que combinó el entretenimiento con la información sobre los beneficios que traerá “Sonan-Do” para el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana en la provincia Independencia.

El proyecto cuenta con el respaldo de los ministerios de Educación (MINERD), Cultura (MINC), Interior y Policía (MIP), Defensa (MIDE) y Deportes (MIDEREC), que aportan la dimensión educativa, patrimonial y de seguridad a la iniciativa.

Además, se suman la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y el Instituto Duartiano.

También participan la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el Banco de Reservas (Banreservas), los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), Bienes Nacionales, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

El sector cultural a través de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), la Entidad de Gestión Colectiva de los Arreglistas Musicales (EGECAM) y la Federación Dominicana de la Industria Musical (FEDODIM), organizaciones que garantizan la difusión de contenido musical dominicano de calidad y la protección de los derechos de autor.

Esta alianza interinstitucional asegura que “Sonan-Do” no solo fortalezca la soberanía comunicacional, sino que también promueva contenidos educativos, culturales e informativos que refuercen los valores cívicos, la historia dominicana y la inclusión de las personas con discapacidad en el acceso a los medios de comunicación.