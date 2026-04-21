New York Mets inauguran nuevo centro de alto rendimiento deportivo en su academia de RD

Boca Chica, RD.— Los New York Mets realizaron de manera oficial la inauguración de un centro de alto rendimiento deportivo completamente renovado y de última generación en su Academia de la República Dominicana, marcando una inversión significativa en la infraestructura de formación de jugadores de la organización.

Los Mets han tenido presencia en la República Dominicana durante varias décadas. Con este proyecto emblemático, fortalecen su compromiso histórico con el desarrollo de talento internacional de élite formado dentro de la organización.

La renovación a gran escala transforma la Academia en un entorno más robusto y completamente integrado, donde los prospectos viven, entrenan y crecen tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Diseñado para apoyar la vida diaria de los jugadores y el personal, el campus integra espacios de entrenamiento, recuperación, educación, alimentación y convivencia en un entorno cohesivo enfocado en el rendimiento, el bienestar y el desarrollo personal.

“Esta inauguración representa un paso fundamental en nuestra continua inversión en la República Dominicana y en nuestra infraestructura de desarrollo de jugadores”, expresó David Stearns, presidente de Operaciones de Béisbol.

“Nuestro nuevo complejo brinda a nuestros jugadores el mejor entorno de entrenamiento, aprendizaje y vida en el béisbol, y refleja el compromiso de Steve y Alex Cohen con el futuro de los Mets. Nuestra nueva base en América Latina ayudará a nuestros jugadores, actuales y futuros, a maximizar sus habilidades”, agregó.

Las nuevas instalaciones incluyen un gimnasio de 10,000 pies cuadrados con área de nutrición, 18 habitaciones tipo suite con espacio de trabajo individual, dos nuevas aulas, oficinas y un área de entrenamiento ampliada con piscinas de inmersión en agua caliente y fría.

Otras mejoras incluyen un campo de agilidad de 60 yardas, una ampliación de 5,200 pies cuadrados de jaulas de bateo y un clubhouse completamente renovado. El proyecto también incorporó 12 nuevas habitaciones para jugadores dentro del complejo existente.

Más allá del desarrollo de jugadores, la academia está diseñada para servir como un recurso para la comunidad de Boca Chica, creando oportunidades para la participación familiar, programas educativos y una conexión más profunda con la comunidad.

El nuevo Centro de Alto Rendimiento de la Academia en la República Dominicana fue diseñado por JMF Arquitectos y construido por Constructora Hermida. Todos los gráficos fueron diseñados por Gensler.