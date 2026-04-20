Película Melodrama se estrena en festivales de Miami y Chicago

La película del director Andrés Farías consolida su recorrido internacional tras su paso por dos de los festivales más importantes del continente americano

Miami, Florida / Chicago, Illinois.— La película Melodrama, del director dominicano Andrés Farías, culminó su participación en el Miami Film Festival y el Chicago Latino Film Festival, llevando el cine dominicano a dos de los escenarios más relevantes de Estados Unidos, con el respaldo de Arajet y la Dirección General de Cine de la República Dominicana (DGCINE), en colaboración con Lantica Studios.

Las proyecciones tuvieron lugar el 17 de abril en el Silverspot Cinema de Downtown Miami y el 20 de abril en el Landmark’s Century Centre Cinema en Chicago, donde la película fue presentada ante audiencias internacionales, reafirmando el creciente interés por las producciones dominicanas en el circuito global.

La presencia de Melodrama en ambos festivales reafirma la participación constante del cine dominicano en escenarios internacionales, evidenciando el crecimiento sostenido de una industria en expansión, capaz de competir y conectar con públicos diversos a través de historias auténticas y universales.

“En Arajet estamos convencidos que a través del arte y la cultura más personas querrán venir a República Dominicana, por lo que apoyando nuestro cine se genera contenido internacional de nuestro país que atrae a más turistas, inversionistas y desarrollo”, expresó Manuel Luna, Chief Communications Officer de Arajet.

“Presentar Melodrama en ciudades como Miami y Chicago ha sido una experiencia muy significativa, porque nos permite ver cómo una historia profundamente local puede generar una conexión emocional con audiencias muy diversas. Eso es lo que buscamos como cineastas: contar historias honestas que trasciendan fronteras”, señaló el director Andrés Farías.

Asimismo, la directora general de DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, destacó que las producciones dominicanas continúan fortaleciéndose en escenarios internacionales, reflejando la calidad de la industria y valoró la colaboración público-privada como clave para su crecimiento y proyección global.

El respaldo de Arajet y DGCINE forma parte de su acuerdo institucional para impulsar la internacionalización del cine dominicano y posicionar al país como un destino estratégico para la producción cinematográfica en las Américas. Esta alianza ha acompañado la presencia de producciones dominicanas en importantes plataformas internacionales, incluyendo el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), la Mostra de São Paulo y Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) en Chile.

Sobre Melodrama

Dirigida por Andrés Farías (conocido en la industria como Farías Feroz), Melodrama cuenta la historia de Sonia, una viuda dominicana obligada a vender la casa donde vivió toda su vida y mudarse a un pequeño apartamento frente al mar Caribe. Su vida da un giro cuando se enamora de Aimé, un obrero haitiano que trabaja en una construcción vecina — una relación que enfrenta la fuerte oposición de su entorno, obligándola a elegir entre las expectativas sociales y los dictados de su propio corazón.

La película fue producida por Lantica Studios, con Rafael Elías Muñoz como productor y el reconocido actor internacional Jimmy Jean-Louis como Productor Ejecutivo. El elenco incluye a Mercedes Morales, Sarah Jorge León, Cyndie Lundy y Adriana Zayas. Filmada en Lantica Studios y en locaciones de Santo Domingo, la cinta tiene una duración de 90 minutos.

Esta es la segunda película del director Andrés Farías. Su ópera prima, Candela, fue selección de apertura en el Trinidad and Tobago Film Festival y obtuvo el Premio del Jurado en el Festival Biarritz Amérique Latine, con el apoyo del Sundance Institute y Skywalker Ranch. Como asistente de dirección, ha trabajado junto a David Fincher y otros cineastas de talla mundial.

Sobre la alianza Arajet – DGCINE

El apoyo de Arajet y Dirección General de Cine a Melodrama en los festivales de Miami y Chicago forma parte del acuerdo institucional entre la aerolínea y la DGCINE, diseñado para impulsar la proyección internacional de las producciones dominicanas y fortalecer la imagen del país como un destino de primer nivel para el cine internacional. Esta iniciativa continúa ampliando su alcance en los principales escenarios cinematográficos del mundo.