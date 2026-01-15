Lantica Studios acuerda con LAMUVIRD+ llevar su catálogo de películas al streaming dominicano

Santo Domingo. – Lantica Studios anunció la firma de un acuerdo estratégico con LAMUVIRD+, la nueva plataforma de streaming dominicana, para poner a disposición del público en el país una parte significativa de su catálogo de películas.

Este acuerdo representa un paso importante para fortalecer el acceso del público dominicano a producciones locales de alta calidad, ampliando las ventanas de exhibición del cine dominicano y apoyando el crecimiento del ecosistema audiovisual del país.

A través de esta alianza, LAMUVIRD+ estrenará progresivamente una selección destacada de títulos producidos y/o distribuidos por Lantica Studios, entre los que se incluyen: Cuarencena, Pérez Rodríguez, Ramona, Croma Kid, La Cigüeña, La Hembrita, La Encomienda, El Blanco, Sol en el Agua, El país de las últimas cosas, Papi, Mis 500 locos y Cinderelo, entre otros.

“Este acuerdo con LAMUVIRD+ reafirma nuestro compromiso con el cine dominicano y con la creación de nuevas formas de conectar nuestras historias con el público local”, expresó Rafael Elías Muñoz, VP de producción de Lantica Studios.

“Creemos firmemente en el valor cultural y artístico de estas películas, y en la importancia de que estén disponibles en plataformas que entienden y apuestan por el contenido hecho en República Dominicana”.

Por su parte, el cineasta Ángel Muñiz, fundador de LAMUVIRD+, señaló que la plataforma nace con la meta de impulsar el cine dominicano y otras propuestas de entretenimiento local. “Este proyecto lo desarrollamos en alianza con el productor artístico Mon Lluberes y con Melvin de León, de Alofoke Media Group.

Además de películas, tendremos transmisiones en vivo de conciertos y eventos deportivos, con una selección curada de producciones nacionales. La idea es contar con un catálogo de producciones locales y contribuir a que estas historias lleguen a nuevas audiencias dentro y fuera del país”, indicó. La plataforma estará disponible a partir del 30 de enero de 2026.

Los estrenos de los títulos de Lantica Studios en LAMUVIRD+ se realizarán de forma escalonada a partir del lanzamiento oficial de la plataforma, con nuevas películas disponibles cada mes.