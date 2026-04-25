Solicitan prisión contra padre acusado de matar niña encontrada en cañada de Los Girasoles

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de causarle la muerte a su hija de un año, cuyo cuerpo fue hallado en una cañada del sector Los Girasoles.

A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy) se le imputa el haber provocado la muerte de la infante el 21 de abril de 2026, a causa de asfixia por sofocación.

De acuerdo con la investigación realizada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el imputado, tras llegar a su residencia, procedió a asfixiar a la niña.

Posteriormente, introdujo el cuerpo sin vida en un bulto, lo sacó de la vivienda y lo lanzó a una cañada cercana.

Más adelante, el imputado regresó a la comunidad e informó a vecinos que la niña estaba desaparecida, lo que provocó que residentes del sector iniciaran una amplia búsqueda. Horas después, el cuerpo fue encontrado dentro del referido bulto en la cañada, dando aviso de inmediato a las autoridades.

El Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Policía Nacional, realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

El imputado fue arrestado el pasado 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.