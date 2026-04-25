StaffDO participa en el DATE 2026 conectando talento y empleo

Punta Cana. – En el marco del Dominican Annual Tourism Exchange 2026 (DATE), feria organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), StaffDO se presentó como una plataforma digital innovadora.

La herramienta busca transformar la conexión entre talento y oportunidades laborales en República Dominicana, en un contexto donde la empleabilidad y la agilidad en los procesos de contratación se han convertido en prioridades estratégicas para las empresas del sector.

Celebrada en el Barceló Bávaro Convention Center de Punta Cana, y considerada una de las ferias de negocios más relevantes del Caribe, el DATE fue el escenario donde StaffDO Marketplace desarrolló una extensa agenda de reuniones y rondas de negocios con actores clave del turismo dominicano.

Bajo el concepto “No es tu talento, es la visibilidad”, la plataforma propone un modelo digital donde los profesionales no necesitan salir de sus casas a buscar empleo activamente, sino aumentar su visibilidad para aplicar online y conectar con empresas que requieren personal verificado y disponible de forma ágil, reduciendo así la fricción en los procesos de reclutamiento.

Margaret Núñez, CEO de StaffDO, valoró la relevancia de participar en un evento que reúne a más de 100 empresas y a actores clave del ámbito público y privado incluyendo banca, hotelería, aerolíneas, turoperadores y suplidores por ser un espacio que concentra precisamente el tipo de empresas que la plataforma busca acompañar en sus procesos de contratación.

Núñez destacó que “StaffDO facilita desde posiciones operativas hasta administrativas, con oportunidades para distintos perfiles. Detrás de cada experiencia inolvidable hay una persona que la hizo posible. El sector turístico dominicano mueve millones, y el talento que lo hace grande, el que convierte visitantes en historias que se repiten lo movemos nosotros. StaffDO conecta empresas con el personal que necesitan: rápido, verificado, sin fricción”.

La plataforma permite a las empresas publicar vacantes, gestionar contrataciones y acceder a candidatos previamente validados, abarcando desde posiciones operativas hasta roles administrativos. Este enfoque cobra especial relevancia en sectores dinámicos como el turismo, uno de los principales motores económicos del país.

El DATE 2026 fue el punto de partida para que StaffDO estableciera relaciones directas con compañías del sector turístico interesadas en optimizar sus procesos de talento humano, consolidando su presencia como el marketplace de empleo de referencia para la República Dominicana.