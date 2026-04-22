Asonahores inaugura DATE 2026 destacando crecimiento, empleo y retos clave del turismo

Punta Cana, RD. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, consolidada como el principal escenario de comercialización turística del Caribe, desde donde el país proyecta su liderazgo regional y reafirma el papel del turismo como eje estratégico de la economía nacional.

La edición 2026 reúne a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands que representan la diversidad del destino dominicano. En este contexto, se proyecta la realización de más de 8,000 citas de negocios, con más de 5,000 ya confirmadas, que incidirán directamente en la ocupación hotelera, la llegada de visitantes y la generación de divisas.

Durante el acto inaugural, el primer vicepresidente de Asonahores, Javier Tejada, destacó el impacto de DATE como plataforma clave para la dinamización del sector “DATE es la principal herramienta de comercialización turística del país. Aquí se concretan negocios que se traducen en miles de visitantes adicionales cada año, fortaleciendo la ocupación hotelera y generando un impacto directo en la economía dominicana”.

Tejada subrayó que el turismo continúa liderando el crecimiento económico del país “La República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11.7 millones de visitantes, y proyectamos alcanzar entre 12 y 12.5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados”.

En términos de empleo, resaltó que el sector genera más de 800,00 empleos directos, indirectos e inducidos consolidándose como uno de los principales motores del mercado laboral.

Tejada también abordó el efecto multiplicador del turismo en otros sectores productivos “Este sector compra más de 3,000 millones de dólares anuales al mercado local, impactando la agroindustria, el transporte, la construcción y las mipymes. Es un motor de desarrollo integral para todo el país”.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, centró su intervención en la visión estratégica, los retos del sector y su impacto social “DATE es una plataforma país que conecta nuestra oferta turística con los principales mercados internacionales, generando oportunidades reales de crecimiento para toda la industria”.

En cuanto a las perspectivas del sector, señaló “Debemos continuar apostando por la diversificación del producto turístico, fortaleciendo segmentos como el turismo de salud, deportivo, cultural y de naturaleza, al tiempo que enfrentamos retos como la sostenibilidad ambiental y la capacitación del talento humano”.

La ejecutiva resaltó la importancia de la formación “La calidad del servicio influye directamente en el gasto promedio del visitante y en su fidelización. Por eso, impulsamos programas de capacitación que impactan a miles de colaboradores cada año, en alianza con instituciones académicas”.

También destacó el rol de la mujer en el sector “Casi el 60% de la fuerza laboral del turismo está compuesta por mujeres. Promover su desarrollo profesional es clave para fortalecer la industria y generar mayor equidad social”.

Así mismo resaltó el valor de la gastronomía como parte esencial de la experiencia turística “Una parte importante del gasto de los visitantes se destina a alimentos y bebidas, lo que posiciona la cocina dominicana como un componente esencial de la experiencia”. La gastronomía dominicana es un diferenciador clave que impulsa a productores locales y enriquece la experiencia del visitante”.

La agenda de DATE 2026 incluye además exposiciones magistrales, ruedas de prensa internacionales, espacios de networking y experiencias culturales que destacan la identidad dominicana, así como la participación de importantes aliados comerciales de América y Europa.

DATE 2026 contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Therrestra, Arajet, CEPM, Barceló Bávaro Convention Center, Meliá Hotels International, Coco Bongo, Dominicania, World of Hyatt Inclusive Collection, Dreams Cap Cana Resort & Spa, Banco Popular, Grupo Puntacana, SolBus, Panaca, Banco BHD, Coral Hospitality Corp y Renny Travel.