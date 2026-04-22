Pablo Olmo afirma servicios municipales en SDN han retrocedido en gestión de Bety Gerónimo

Santo Domingo, RD.- Al conmemorarse este jueves 24 de abril el primer año de gestión de la alcaldesa Bety Gerónimo en Santo Domingo Norte (SDN) la eficiencia y calidad de los principales servicios municipales han retrocedido, afirmó el ingeniero Pablo Olmo, presidente de la Fuerza del Pueblo en esa demarcación.

El representante del principal partido de oposición en la circunscripción seis de la provincia Santo Domingo refirió que, el municipio había avanzado en recogida de basura, defensoría de espacios públicos, supervisión y regulación de construcciones, tanto formales como informales.

Sin embargo, desde inicio de la gestión municipal del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte, los barrios no tienen ruta y frecuencia en la recogida de basura, los camiones duran hasta 15 días sin pasar, lo que ha desarrollado vertederos improvisado y nuevamente los munícipes tienen que sacar la basura a las avenidas, dijo el ingeniero Olmo.

Manifestó que, la alcaldesa Gerónimo tan pronto llegó al ayuntamiento descontinuo los trabajos de defensoría de espacios públicos, lo que ha incrementado la colocación de vendedores ambulantes en las aceras y las guaguitas plataneras nuevamente en las avenidas, dificultando el tránsito vehicular.

Otros de los servicios que han disminuidos son la supervisión, regulación y cobranza de las construcciones de viviendas y pozos filtrantes, así como la limpieza y mantenimiento de parques y áreas verdes, siguió diciendo el político y profesional de la ingeniería.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo se expresó en esos términos al concluir una reunión con los regidores de su partido en el municipio, donde escogieron Alfredo Henriquez (Chein) como vocero y vice vocero Oscar Ramirez, ante el consejo de Regidores de la alcaldía de Santo Domingo Norte para el período 2025-2026, en tanto que en el distrito municipal La Victoria eligieron al vocal Pedro Brito (La Saeta).

De igual manera los regidores acordaron a unanimidad para el periodo 2026-2027, que corresponderá la vocería a OscarcRamirez, vice vocero Ramón Altagracia y para el 2027-2028 será porta voz de la Fuerza del Pueblo el licenciado Altagracia y José Miguel Brand le acompañará como vice vocero.

El presidente de Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte exhortó a los regidores de su partido hacer una verdadera representación, desempeñando el rol de opositores que les corresponde, exigiendo a la gestión municipal del PRM eficiencia y transparencia.

El encuentro se realizó en un restaurante del municipio en la avenida Jacobo Majluta, donde participaron además del ingeniero Olmo los regidores Henry Beriguete, vocero saliente, Ramón Altagracia, Oscar Ramirez, Alfredo Henriquez (Chein) y José Miguel Brand, así como el vocal del distrito municipal La Victoria, Pedro Brito.