Trump espera un “gran acuerdo” con Irán, aunque dice no quiere extender el alto el fuego

El presidente Donald Trump dijo el martes que cree que Estados Unidos “terminará llegando a un gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra que ya dura semanas, aunque afirmó que no espera extender el alto el fuego que expira el miércoles.

“Creo que no tienen otra opción”, dijo Trump durante una entrevista en el programa “ Squawk Box ” de CNBC, cuando se le preguntó qué esperaba que resultara de una segunda ronda de negociaciones de paz con Irán.

“Hemos destruido su armada, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido a sus líderes”, dijo el presidente.

“Francamente, hemos eliminado a sus líderes, lo cual complica las cosas en cierto modo, pero estos líderes son mucho más racionales. Es un cambio de régimen, como quieran llamarlo, algo que no dije que iba a hacer, pero que he hecho indirectamente”, dijo Trump.

Cuando se le preguntó si extendería el alto el fuego para dar tiempo a que las conversaciones de paz lograran un acuerdo para poner fin a la guerra, Trump dijo: “Bueno, no quiero hacer eso”.

Irán dice no ha enviado delegación a Pakistán

De su lado, Irán afirmó este martes que aún no ha enviado una delegación a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Las autoridades iraníes están descontentas y acusan a Washington de no actuar de buena fe en las negociaciones.

El influyente presidente de su Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no aceptará negociar «bajo la sombra de las amenazas» de Trump y sacará «nuevas cartas en el campo de batalla» si se reanudara la guerra.

Tanto Teherán como Washington se han acusado mutuamente de violar la tregua de dos semanas que, según el presidente estadounidense Donald Trump, terminará el miércoles por la noche.

A principios de este mes los dos enemigos llevaron a cabo conversaciones iniciales, las de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Pakistán trata de convencer a Irán

Por su lado, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, ha afirmado a través de su cuenta de X que su país está esforzándose por convencer al liderazgo iraní de participar en la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz.

“La decisión de Irán de asistir a las conversaciones antes del final del alto el fuego es crucial”, ha dicho Tarar, refiriéndose a la tregua que ambas partes acordaron el pasado 7 de abril. Pakistán aún está esperando una confirmación formal de Irán para asistir a la segunda ronda de conversaciones.

En ese mismo mensaje, Tarar ha especificado que el alto el fuego vigente expira mañana miércoles a las 4:50, hora estándar en Pakistán, la 01.50 en la España peninsular.