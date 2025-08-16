Trump se reunirá con Zelenskyy este lunes tras su reunión con Putin

KIEV, Ucrania.-El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunirá el lunes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha cambiado su postura para decir que un acuerdo de paz general, y no un alto el fuego, es el siguiente paso para poner fin a la guerra de tres años y medio.

El abrupto cambio de postura de Trump, alineándose con la postura del presidente ruso, Vladimir Putin, se produjo en una publicación en redes sociales el sábado, horas después de que concluyeran una cumbre en Alaska que no culminó en un acuerdo para detener los combates.

Putin lleva tiempo afirmando que Moscú no está interesada en una tregua temporal y que, en cambio, busca un acuerdo a largo plazo que tenga en cuenta los intereses del Kremlin.

Después de las llamadas con Zelenskyy y los líderes europeos, Trump publicó que “todos decidieron que la mejor manera de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene”.

En una declaración posterior a la llamada de Trump, los líderes europeos no abordaron si un acuerdo de paz era preferible a un alto el fuego, diciendo que «daban la bienvenida a los esfuerzos del presidente Trump para detener las matanzas en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera».

Trump y los aliados europeos de Ucrania habían estado pidiendo un alto el fuego antes de cualquier negociación.

La declaración de Trump de que se debe alcanzar un acuerdo de paz antes de un cese del fuego parece indicar que el pensamiento de Trump se está «orientando hacia Putin», un enfoque que permitiría a Moscú seguir luchando mientras negocia, dijo Nigel Gould-Davies, miembro senior del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres.

Zelenskyy, quien no fue invitado a Alaska para la cumbre, afirmó haber tenido una conversación larga y sustancial con Trump la madrugada del sábado. Aseguró que discutirían todos los detalles sobre el fin de las matanzas y la guerra el lunes.

Será la primera visita de Zelenskyy a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante una reunión extraordinaria en la Oficina Oval el 28 de febrero.

Trump, quien también mantuvo conversaciones telefónicas con líderes europeos el sábado, confirmó la reunión en la Casa Blanca y dijo que “si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin”.

Trump le desplegó la alfombra roja el viernes a Putin, quien se encontraba en Estados Unidos por primera vez en una década y desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania. Sin embargo, después dio pocos detalles concretos sobre lo que se discutió. El sábado, publicó en redes sociales que todo «salió muy bien».

Trump había advertido antes de la cumbre de “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no acepta poner fin a la guerra.

Zelenskyy busca la participación europea

Zelenskyy reiteró la importancia de involucrar a los líderes europeos, quienes tampoco estuvieron en la cumbre.

«Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos», afirmó. «También conversamos sobre las señales positivas de la parte estadounidense respecto a su participación en la garantía de la seguridad de Ucrania».

No dio más detalles, pero Zelenskyy había dicho anteriormente que los socios europeos suspendieron una propuesta para establecer una presencia de tropas extranjeras en Ucrania para disuadir la agresión rusa porque carecía de un respaldo estadounidense.

Zelenski afirmó haber hablado con Trump individualmente y luego en una llamada con otros líderes europeos. En total, las conversaciones duraron más de 90 minutos.

Trump pone la responsabilidad en Zelenskyy y Europa

Trump dijo en Alaska que “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, después de que Putin afirmara que los dos líderes habían llegado a un “entendimiento” sobre Ucrania y advirtiera a Europa que no “torpedeara el progreso naciente”.

Durante una entrevista con Fox News Channel antes de regresar a Washington, Trump insistió en que la responsabilidad de ahora en adelante podría recaer en Zelenskyy «para hacerlo», pero dijo que también habrá cierta participación de las naciones europeas.

En su declaración después de hablar con Trump, los principales líderes europeos dijeron que estaban listos para trabajar con Trump y Zelenskyy hacia “una cumbre trilateral con apoyo europeo”.

La declaración de los líderes de Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, Polonia y la Unión Europea decía que “Ucrania debe tener garantías de seguridad férreas” y celebraban la disposición de Estados Unidos a proporcionarlas.

«Corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio», dijeron. «Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza».

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que “la dura realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo”, señalando que Moscú lanzó nuevos ataques contra Ucrania incluso mientras las delegaciones se reunían.

«Putin sigue alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza», dijo.

Las fuerzas ucranianas y rusas combaten en un frente de 1.000 kilómetros (620 millas). Desde la primavera, las tropas rusas han acelerado sus avances, capturando la mayor cantidad de territorio desde el inicio de la guerra.

“Vladimir Putin acudió a la cumbre de Alaska con el objetivo principal de frenar cualquier presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra”, declaró Neil Melvin, director de seguridad internacional del Royal United Services Institute, con sede en Londres. “Considera el resultado de la cumbre como una misión cumplida”.

Preguntas sobre una reunión trilateral

Zelenski expresó su apoyo a la propuesta de Trump de una reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia. Afirmó que «los temas clave pueden debatirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello».

Pero el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo el sábado a la televisión estatal rusa que una posible reunión a tres bandas «no se ha abordado todavía» en las discusiones entre Estados Unidos y Rusia.

Zelenskyy escribió en X que le dijo a Trump que “las sanciones deberían fortalecerse si no hay una reunión trilateral o si Rusia intenta evadir un final honesto a la guerra”.

En un aparente esfuerzo por reforzar la posición de Zelenskyy antes de su encuentro con Trump, Francia, el Reino Unido y Alemania organizarán conjuntamente una videollamada el domingo por la tarde de la llamada «coalición de naciones dispuestas» que podría, de una forma u otra, ayudar a monitorear y defender cualquier acuerdo para poner fin a los combates, dijo la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los funcionarios y los medios de comunicación rusos adoptaron un tono mayoritariamente positivo después de la cumbre del viernes, y algunos la describieron como un fin simbólico del aislamiento de Putin en Occidente.

El ex presidente Dmitry Medvedev, jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, elogió la cumbre como un avance en el restablecimiento del diálogo de alto nivel entre Moscú y Washington, describiendo las conversaciones como “tranquilas, sin ultimátums ni amenazas”.

Putin ha «roto el aislamiento internacional» y ha vuelto al escenario mundial como uno de los dos líderes globales, y «no fue desafiado en lo más mínimo» por Trump, quien también ignoró una orden de arresto emitida contra Putin por la Corte Penal Internacional, dijo Laurie Bristow, quien fue embajadora británica en Rusia de 2016 a 2020.

“A menos que el Sr. Putin esté absolutamente convencido de que no puede ganar militarmente, la lucha no cesará”, declaró Bristow a The Associated Press. “Esa es la principal conclusión de la cumbre de Anchorage”.

