Trump comienza a planificar la reunión entre Putin y Zelenski

WASHINGTON.- — El presidente Donald Trump dijo el lunes que ha comenzado los preparativos para una reunión cara a cara entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelenskyy para discutir una vía para poner fin a la invasión rusa de Ucrania , al tiempo que afirmó que Estados Unidos respaldaría las garantías de seguridad europeas destinadas a impedir que Moscú vuelva a invadir a su vecino una vez que termine el conflicto actual.

Los detalles de las garantías de seguridad y los esfuerzos de Trump para organizar conversaciones de paz todavía estaban evolucionando mientras una reunión extendida entre Trump, Zelenskyy y otros líderes europeos concluía en la Casa Blanca.

Pero al salir de sus conversaciones, los líderes expresaron un optimismo cauteloso de que Trump podría estar encontrando impulso en su búsqueda para cumplir su promesa de campaña de poner fin a la agotadora guerra.

El resultado “más importante” de la reunión fue el “compromiso de Estados Unidos de trabajar con nosotros para brindar garantías de seguridad”, dijo a los periodistas el presidente francés, Emmanuel Macron.

Trump afirmó que avanzaría con los preparativos para una reunión entre Zelenski y Putin. Habló por teléfono con Putin durante las conversaciones del lunes con Zelenski y los líderes de Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Alemania e Italia, así como con el presidente de la Comisión Europea y el jefe de la OTAN.

Los acontecimientos ocurren en medio de un gran temor en el continente porque Trump está presionando a Ucrania para que haga concesiones que sólo envalentonarán aún más a Putin después de que el líder estadounidense recibiera al presidente ruso para una cumbre en Alaska la semana pasada.

“Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “Después de esa reunión, tendremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo. De nuevo, este fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso”.

No estaba claro si Putin estaba plenamente comprometido con dichas conversaciones.

La agencia estatal de noticias rusa Tass citó al asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, quien afirmó que Putin y Trump se manifestaron a favor de continuar las conversaciones directas entre las delegaciones rusa y ucraniana. Ushakov afirmó que también discutieron la idea de elevar el nivel de las negociaciones directas ruso-ucranianas.

Zelenskyy dijo a los periodistas después de la reunión en la Casa Blanca que si Rusia “no demuestra voluntad de reunirse, entonces pediremos a Estados Unidos que actúe en consecuencia”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en una aparición en Fox News que “si Rusia no coopera” en las conversaciones directas con Ucrania, “Estados Unidos y Europa harán más cuando se trate de aranceles y sanciones” contra Moscú.

Zelenskyy había dicho previamente que quería que Rusia aceptara un alto el fuego antes de cualquier reunión entre él y Putin, pero dijo el lunes que si los ucranianos comenzaban a establecer condiciones, los rusos harían lo mismo.

«Por eso creo que debemos reunirnos sin condiciones y pensar en qué desarrollo puede haber en este camino hacia el fin de la guerra», afirmó Zelenskyy.

Anteriormente, Trump dijo durante las conversaciones con Zelenskyy y los líderes europeos que un posible cese del fuego y quién obtendrá el territorio ucraniano confiscado por Rusia deberían resolverse durante una reunión cara a cara entre los líderes de los dos países en guerra.

“Vamos a dejar que el presidente vaya y hable con el presidente y veremos cómo funciona eso”, dijo Trump.

Esto representa un cambio respecto de los comentarios que Trump hizo poco después de reunirse con Putin la semana pasada, en los que pareció inclinarse hacia las demandas de Putin de que Ucrania haga concesiones sobre la tierra confiscada por Rusia, que ahora controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

Preguntas sobre la participación de Estados Unidos y la OTAN

Trump no llegó a comprometer tropas estadounidenses en un esfuerzo colectivo para reforzar la seguridad de Ucrania. En cambio, afirmó que habría una presencia de seguridad similar a la de la OTAN y que todos esos detalles se negociarían con los líderes de la UE.

Zelenskyy dijo que una profunda participación de Estados Unidos en las garantías de seguridad emergentes es crucial.

“Es importante que Estados Unidos dé una señal clara: que estará entre los países que ayudarán a coordinar y también participarán en las garantías de seguridad para Ucrania”, afirmó Zelenski.

El lunes, antes de las reuniones en la Casa Blanca, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, rechazó la idea de una posible fuerza de paz de la OTAN en Ucrania. Aseguró que tal escenario podría provocar una mayor escalada y consecuencias impredecibles.

El encuentro de Trump con Zelenski tuvo un cariz sorprendentemente diferente a su anterior reunión en la Oficina Oval en febrero. Fue un momento desastroso que llevó a Trump a interrumpir abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana y a suspender temporalmente parte de la ayuda a Kiev, después de que él y el vicepresidente J. D. Vance se quejaran de que Zelenski no había mostrado suficiente gratitud por la asistencia militar estadounidense.

Al comienzo de la reunión del lunes, Zelenskyy presentó una carta de su esposa, Olena Zelenska, para la esposa de Trump, Melania.

Zelenski fue criticado durante su reunión de febrero por un periodista conservador por aparecer en el Despacho Oval con una camiseta de manga larga. Esta vez, apareció con una chaqueta oscura y una camisa abotonada. Zelenski ha dicho que su vestimenta, generalmente menos formal, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022 es para mostrar solidaridad con los soldados ucranianos.

Los líderes europeos llegaron a Washington buscando proteger a Ucrania y al continente de cualquier agresión creciente por parte de Moscú.

Antes de la reunión del lunes, Trump sugirió que Ucrania no podría recuperar Crimea , que Rusia anexó en 2014, lo que desencadenó un conflicto armado que condujo a su invasión más amplia de 2022.

Zelenski respondió en su propia publicación del domingo por la noche: «Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable». Aseguró que «la paz debe ser duradera», no como lo fue después de que Rusia se apoderara de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, cuando «Putin simplemente la utilizó como trampolín para un nuevo ataque».

Los pesos pesados europeos en Washington

Los líderes europeos sugirieron que forjar un alto el fuego temporal no está descartado. Tras su reunión con Putin el viernes, Trump abandonó su exigencia de un alto el fuego inmediato y afirmó que buscaría un acuerdo de paz definitivo entre Rusia y Ucrania, un cambio repentino hacia una postura favorecida por Putin .

Los líderes alemanes y franceses elogiaron el lunes a Trump por abrir un camino hacia la paz, pero instaron al presidente estadounidense a presionar a Rusia para un alto el fuego inmediato.

«Me gustaría ver un alto el fuego a partir de la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral», dijo el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump, por su parte, reiteró que un acuerdo de paz más amplio que ponga fin a la guerra entre los dos países es “muy alcanzable”, pero “todos nosotros obviamente preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera”.

