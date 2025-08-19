Asadero Doña Pula anuncia la apertura de su nueva sucursal en San Cristóbal

San Cristóbal.-El reconocido Asadero Doña Pula, especializado en ofrecer auténticos sabores tradicionales y un ambiente familiar, anuncia con gran orgullo la apertura de su nueva sucursal el próximo sábado 30 de agosto de 2025.

La nueva ubicación estará en la avenida 6 de Noviembre, dentro de la estación Eco Petróleo, en Doña Ana, San Cristóbal, y promete convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la buena comida típica y el excelente servicio que caracteriza a la marca.

Con esta apertura, Doña Pula reafirma su compromiso de acercarse a más clientes y brindarles la oportunidad de disfrutar de las parrilladas, asados y platos tradicionales que han conquistado a tantas familias en la región.

“Estamos muy felices de abrir nuestras puertas en San Cristóbal y de seguir expandiendo la experiencia Doña Pula. Queremos que cada visita a nuestro asadero sea una ocasión especial, llena de sabor y tradición”, expresó un representante de la marca.

La jornada inaugural contará con un ambiente festivo y sorpresas para los visitantes, quienes podrán disfrutar desde el primer día de las especialidades de la casa en un espacio cómodo, accesible y familiar.

Sobre Asadero Doña Pula

Asadero Doña Pula, es una cadena de establecimientos gastronómicos de República Dominicana, reconocida por su habilidad en platos a leña, en particular carnes a la parrilla. Inicialmente, el concepto se originó como un proyecto destinado a potenciar las ventas en una estación de abastecimiento de combustible en la carretera Santiago-Licey

En la actualidad, cuentan con más de cinco con sucursales en distintos lugares de República Dominicana, como en Punta Cana, Puerto Plata, autopista Duarte, autopista Las Américas,Santo Domingo Este, Canabacoa, Santiago,

Sus propietarios-socios son dos emprendedores con visión, Anthony Córdoba y Juan Núñez, quienes han impulsado una marca país gastronómica, que ha sido certificada internacionalmente por el uso de carne Angus Beet. Esta raza de carne está reconocida por su calidad, terneza y sabor.