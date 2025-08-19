INDOTEL abre 30 mil becas gratuitas para impulsar futuro tecnológico del país

Este proyecto representa una oportunidad para trasformar el futuro digital de miles de personas en el país

Santiago.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) encabezó el acto de lanzamiento y entrega en Santiago de 30 mil becas a través del programa Talento Digital RD, una iniciativa que ofrece formación gratuita en habilidades digitales intermedias y avanzadas, para garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar barreras económicas que permitirán acceder a capacitación tecnológica.

Este programa cuenta con el apoyo de Cymetria y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está diseñado para preparar a los dominicanos y dominicanas con las nuevas demandas del mercado laboral digital y el ecosistema emprendedor, lo que representa una oportunidad única para trasformar el futuro digital de miles de personas en el país.

El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, expresó que el Talento Digital RD impulsa la transformación digital del país, fortaleciendo el ecosistema de tecnologías de la información y comunicación, generando talento de alto nivel y contribuyendo a que República Dominicana avance hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad global.

“Como aquí hay muchos jóvenes, quiero decir que en el país, hoy en día, muy a pesar de que solo el 12% de las personas se forman en áreas tecnológicas, esas personas tienen un 71% de probabilidades mayor de ingresar al mundo del empleo. Ese es el desafío que tenemos todos y todas, y con estas becas estamos dando un impulso, que es un acto de conciencia de la voluntad del presidente Luis Abinader.”, expresó

Agregó además: “Desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader hemos reafirmado nuestro compromiso de garantizar que cada joven dominicano y dominicana encuentre en la educación la oportunidad de forjar su vida con esperanza y de aportar al desarrollo del país”.

En esa misma tesitura la vicemandataria de la República, Raquel Peña, sostuvo que al iniciar esta gestión, el país contaba con apenas 5 mil becas en áreas de ciencia, tecnología y matemáticas, por lo que en el primer mandato está cifra se duplicó a 10 mil.

“Y en este segundo mandato, con el apoyo del Ministerio de Educación, del sector privado y de aliados estratégicos, asumimos una meta aún más ambiciosa: superar las 30 mil becas para el año 2026”, agregó Peña.

De su lado Óscar Dueñas, CEO Cymetria, dijo que, la clave para que el talento dominicano lidere la transformación digital de la región está en algo muy simple y poderoso: aprender a aprender, y dijo que su equipo está listo para acompañar a los becados en el proceso de aprendizaje para los conocimientos adquiridos se conviertan en empleos reales y emprendimientos exitosos.

Asimismo, Darían Vargas, de la Dirección de Habilidades Digitales del INDOTEL, afirmó que el país solo necesita una oportunidad, y estas 30 mil becas representan 30 mil milagros para transformar vidas. “Talento Digital ofrece la posibilidad de adquirir las habilidades del siglo XXI. Llegó la era de las competencias, y cuando hay voluntad, las barreras desaparecen. El mejor pasaporte del mundo es la educación.

Este proyecto, lanzado en el Gran Teatro del Cibao, forma parte del Programa para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en República Dominicana, la cual está habilitado a personas con conocimientos digitales básicos interesados en mejorar su perfil profesional o emprender con apoyo tecnológico.

La formación del programa Talento Digital RD se desarrollará bajo la metodología Bootcamp, un modelo intensivo e inmersivo enfocado en que cada persona adquiera en poco tiempo las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral o fortalecer su emprendimiento, y se compone de dos etapas clave: ruta de empleabilidad, orientando a fortalecer el perfil profesional, incrementar la empleabilidad y facilitar el acceso a vacantes del sector real.

También, por ruta de emprendimiento, diseñada para potenciar ideas de negocio, fomentar la innovación y apoyar la creación de empresas en entornos digitales, y tendrá acompañamiento y monitoreo constante de expertos del sector, asegurando que los participantes cuenten con el apoyo necesario para aplicar lo aprendido en su vida profesional o proyecto de emprendimiento.

Estas becas se suman a las 500 ofrecidas a estudiantes de escuelas públicas por el INDOTEL en la primera edición del premio al Mérito Estudiantil en disciplinas STEM, ayudando de esta manera a reducir la brecha de habilidades digitales en el país y proyectar el talento local al mundo.

La convocatoria es liderada por el INDOTEL, con el apoyo de CYMETRIA #TalentMakers, empresa colombiana, líder en Latinoamérica en este tipo de iniciativas. Para más información e inscripciones, los interesados pueden visitar: www.talentodigital.gob.do

En el evento también aisitieron Rosa Santos, gobernadora de Santiago; Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros; Daniel Rivera, senador de Santiago; Ricardo de los Santos presidente del Senado; Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme; Edgar Batista, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Andrés Cueto, director de Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y Juan Salas, director de la Defensa Civil.

Además, los senadores de las provincias Espaillat, Carlos Gómez y Franklin Romero; mientras que, por parte del Consejo Directivo del INDOTEL, Tomás Pérez Ducy.